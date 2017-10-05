Azerbaycanlı şehit yakınları ve gazilerin Türkiye ziyareti

05.10.2017 13:56:09

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Türkiye'yi ziyaret eden Azerbaycanlı şehit yakınları ve gazilerin ziyaretten memnun döndüklerini belirtti.

Özoral, Türkiye gezisine katılan Azerbaycanlı şehit yakınları ve gazilerle görüştü.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtım Müşavirliği ile Azerbaycan Gazi Kadınlar Derneği iş birliğiyle 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen program çerçevesinde Çanakkale gezisine katılan şehit yakınları ve gaziler Bakü'deki büyükelçilikte buluştu.

Büyükelçi Özoral, görüşmede, karşılıklı ziyaretlerin her iki ülkenin hayrına olacağını belirterek, Azerbaycan ve Türkiye'nin birbirini daha yakından tanımaya ve anlamaya ihtiyacı olduğunu söyledi.

Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak tarih ve kültüre sahip olduğunu hatırlatan Özoral, "Biz, yıllarca birbirinden uzak kalmış bir milletin iki koluyuz. Uzakken aramıza açıklık girmiş. Bu açıklığı kapatmak için ne kadar hızlı adımlar atarsak o kadar iyi olacaktır. Aramıza giren ayrılık, kalplerimizdeki sevgiyi azaltmamış, aksine artırmıştır. Daha çok kucaklaşmamız, daha çok bir araya gelmemiz lazım." şeklinde konuştu.

Görüşmede Büyükelçi Özoral'ın gezinin düzenlenmesine katkıda bulunan eşi Meltem Özoral ve Kültür ve Tanıtma Müşaviri İrfan Çiftçi'ye plaket takdim edildi.

Azerbaycan Gazi Kadınlar Derneği Başkanı Rada Abbas basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye'ye unutulmayacak bir gezi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Abbas, geleceğin emanet edileceği çocukların Türk çocuklarıyla bir araya gelmesinin de büyük önem taşıdığını ifade etti.

- "Türkiye çok güzeldi"

Geziye katılan çocuklardan şehit torunu Aliekber Aliyev, AA muhabirine, Türkiye'de birçok yeri gezdiğini, en çok Çanakkale'yi beğendiğini dile getirdi.

Çanakkale Savaşları hakkında bilgi edindiğini söyleyen Aliyev, "Ankara'yı da çok sevdim. Azerbaycan'ın kurucularından Mehmet Emin Resulzade'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün mezarını ziyaret ettim. Askerlerin nöbet değişimi etkileyiciydi. Türkiye çok güzeldi." ifadelerini kullandı.