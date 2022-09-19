Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliğine saldırı

Fransa'nın başkenti Paris'te Azerbaycan'ın büyükelçilik binasına saldırı girişiminde bulunuldu.

Azerbaycan'ın Paris Büyükelçisi Rahman Mustafayev, büyükelçilik binasını basma girişiminin görüntülerini Twitter'da paylaştı.

'FRANSA'YA YAZIKLAR OLSUN'

Mustafayev, "Fransız Ermeni fanatikleri, büyükelçilik binasını bastı. Ama Ermeni barbarları bir kenara bırakalım. Sayın EmmanuelMacron, elçilikleri korumayan ve güvenliğimizle ilgili haklı taleplerimizi görmezden gelen Fransa'ya yazıklar olsun" diye yazdı.

KAPIYI KIRMA GİRİŞİMİ

Görüntülerde elçilik önünde Azerbaycan'ı protesto eden ve bazısı Ermenistan bayrağı taşıyan bir grup içinden 2 kişi, binanın kapısı olduğu tahmin edilen yeri tekmeliyor ve barikatla kapıyı kırma girişiminde bulunuyor.

ALİYEV VE ERDOĞAN FOTOĞRAFLARI HEDEF ALINDI

Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliği de büyükelçilikten bir kişinin, kapıyı açıp binaya girmeye çalışan protestocuları sopayla kovalayıp kapıyı kapama görüntülerini paylaştı.

Büyükelçiliğin sayfasındaki videolarda protestocuların Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarını hedef aldığı da gözlendi.

AZERBAYCAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN EVSAHİBİ ÜLKELERE ÇAĞRI

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı da 'yurtdışındaki büyükelçiliklerine Ermeni grupların saldırı girişiminde bulunmasından ciddi endişe' açıklayarak, girişimlerin olduğu ülkelerin kurumlarını görevlerini yerine getirmeye çağırdı.

Açıklamada, "Vandalizm ve terör unsurları içeren girişimler, diplomatların can ve mallarına zarar vermeyi amaçladığından suç unsuru meydana getiren eylemlerdir" denilerek şöyle devam edildi:

"Radikal Ermeni grupların suç teşkil eden eylemlerini şiddetle kınıyor ve ilgili ülkelerde bu tür provokasyonları önlemekle mesul kurumların görevlerine sorumlu bir şekilde yaklaşmasını bekliyoruz. Azerbaycan, radikal Ermeni gruplarca gerçekleştirilen vandallık eylemlerinin ilgili devletlerin kolluk kuvvetlerince araştırılmasını ve bu suçları işleyenlerin yaptıklarının hukuken değerlendirilmesini talep ediyor."

ABD, Fransa ve Lübnan'daki Azerbaycan büyükelçiliklerine saldırı girişimlerine ilişkin görüntüler sosyal medyaya düşmüştü.