'Ayrılmaz dostlar'

The Matrix: Resurrections”dan merak uyandıran fragman

Lana ve Lilly Wachowski’nin reji maharetleri ve entelektüel birikimleriyle hayata geçirdikleri; sayısız sanat yapıtı, mitoloji, dinler tarihi ve felsefi akımlara dair referanslarla örülü, gerçek bir sinema klasiği olan The Matrix’in (1999) üzerinden 20 seneden fazla zaman geçti. Devam filmleri The Matrix Reloaded ve The Matrix Revolutions ile bir üçlemeyi başlatan bilim kurgunun popüler kültüre yansımalarını, farklı jenerasyonlarda yarattığı tesiri, türe olan katkılarını tartışmak mümkün değil.