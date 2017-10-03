Aykut Kocaman PFDK'ye sevk edildi

03.10.2017 17:59:34

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Aykut Kocaman, Teleset Mobilya Akhisarspor maçındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirli olarak Disiplin Kuruluna sevk edildi.

Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk da aynı maçtaki kural dışı hareketi nedeniyle Disiplin Kuruluna gönderildi.

TFF Hukuk Müşavirliği ayrıca Demir Grup Sivassporlu futbolcu Delvin Chanel Ndinga ile Aytemiz Alanyasporlu Georgios Tzavellas'ı, Süper Lig'de 7. hafta müsabakalarındaki kural dışı hareketleri sebebiyle disipline sevk etti.

Teknik direktör Kocaman ve sporcuların yanı sıra Süper Lig'den Fenerbahçe, Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe ve Trabzonspor kulüpleri de çeşitli nedenlerden dolayı PFDK'ye sevk edildi.

TFF 1. Lig'den de Adana Demirspor Kulübü Başkanı Halil Mehmet Gökoğlu, Gaziantepsporlu futbolcu Serhan Yılmaz ve Grandmedical Manisasporlu futbolcu Fahri Akyol ile Gaziantepspor ve Çaykur Rizespor kulüpleri Disiplin Kuruluna gönderildi.