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Ayetel Kürsi okunuşu ve Türkçe anlamı: Ayet-el Kürsi Arapça yazılışı ve Diyanet meali! Ayetel Kürsi duası ile ilgili bilgiler!

İbadet etmek ve duada bulunmak isteyenler tarafından Ayetel Kürsi duasının anlamı, önemi merak ediliyor. Halk tarafından Ayetel Kürsi duası ya da suresi şeklinde bilinmesine rağmen Kur'an-ı Kerim içerisinde yer alan bir ayettir. Ayetel Kürsi, Bakara Suresi'nin 255. ayetidir. Anlamı itibariyle Allah'ın kürsüsü manasına sahiptir. Peki, Ayetel Kürsi ne zaman okunur? İşte Ayetel Kürsi okunuşu ve Türkçe anlamı ile Ayet-el Kürsi Arapça yazılışı ve Diyanet meali detayları...

Ayetel Kürsi okunuşu ve Türkçe anlamı: Ayet-el Kürsi Arapça yazılışı ve Diyanet meali! Ayetel Kürsi duası ile ilgili bilgiler!
19.10.2022 17:25:48
Ayetel Kürsi okunuşu ve Türkçe anlamı: Ayet-el Kürsi Arapça yazılışı ve Diyanet meali! Ayetel Kürsi duası ile ilgili bilgiler!
Ayetel Kürsi okunuşu ve Türkçe anlamı: Ayet-el Kürsi Arapça yazılışı ve Diyanet meali!
 
 
AYETEL KÜRSİ OKUNUŞU (DİYANET)

Allâhü lâ ilâhe illâ hüve'l-hayyü'l-kayyûm.

Lâ te'huzühû sinetün ve lâ nevm.

Lehû mâ fi'ssemâvâti ve mâ fi'l-ard.

Men-ze'l-lezî yeşfe'u ‘indehû illâ bi-iznih.

Ya'lemü mâ beyne eydîhim ve mâ halfehüm.

Ve lâ yuhîtûne bi-şey'in min‘ılmihî illâ bimâ şâe,

vesi'a kürsiyyühü's-semâvâti ve'l-arda ve

lâ yeûdühû hifzuhumâ ve hüve'laliyyü'l-azîm.
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Ayetel Kürsi okunuşu ve Türkçe anlamı: Ayet-el Kürsi Arapça yazılışı ve Diyanet meali! Ayetel Kürsi duası ile ilgili bilgiler!
AYETEL KÜRSİ TÜRKÇE ANLAMI (DİYANET MEALİ)
 
 

Allah, O Allah'tır. O, yegâne hak mâbuddur ki O'ndan başka İlâh yok, yalnız O; daima yaşayan, duran, tutan, her an bütün hilkat üzerinde hâkim, Hayy ü Kayyum ancak O'dur. Ne gaflet basar O'nu, ne uyku. Göklerde, yerde ne varsa hepsi O'nundur. Kimin haddine ki izni olmaksızın O'nun yanında şefaat edebilsin? Allah, yarattıklarının işlediklerini, işleyenlerini, geçmişlerini, geleceklerini bilir. Onlar ise O'nun bildiklerinden yalnız dilediği kadarını kavrayabilir; başka bir şey bilemezler. O'nun kürsüsü, ilmi bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır ve bunların koruyuculuğu, bunları görüp gözetmek kendisine bir ağırlık da vermez. O, öyle ulu, öyle büyük ve yücedir.

 
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Ayetel Kürsi okunuşu ve Türkçe anlamı: Ayet-el Kürsi Arapça yazılışı ve Diyanet meali! Ayetel Kürsi duası ile ilgili bilgiler!
AYETEL KÜRSİ'NİN FAZİLETLERİ
 
 
Kur'ân âyetlerinin en ulusu “Ayetel Kürsi” dir. Yüce Peygamberimiz:1. ‘Bakara Sûresinde bir âyet var ki, O Kur'ân âyetlerinin seyyididir (ulusu – efendisi – en faziletlisidir). Bu Âyetel Kürsidir. Âyetel Kürsî içinde şeytan bulunan bir evde okunsa; şeytan, o evden feryad ederek kaçar ve sur'atle oradan uzaklaşır. O faziletli âyet, ÂyetelKürsidir buyurmuştur.

Peygamberimizin Mübarek Sözlerinden: “Kur'an'da en büyük âyet, Âyetü'l-Kürsî'dir. Bu âyet bir evde okunursa, oraya otuz gün şeytan yaklaşamaz. Her kim her namazın arkasında bunu okursa, ölünce doğru Cennet'e gider. Çocuklarınıza, âilenize ve komşularınıza bu âyeti öğretin. (Peygamber Efendimiz yatağına yatınca, bu âyeti ve bununla birlikte İhlâs, Felâk ve Nâs sûrelerini okur, eline üfler ve vücudunun her tarafını sıvazlardı.)"
2. “Yatağınıza yattığınız (yatacağınız zaman), ‘Ayetel Kürsi'yi okuyunuz. Çünkü orada bulunduğunuz müddetçe koruyucunuz bizzat Yüce Allah kendisi olur ve sabaha kadar o yatağın etrafına (çevresine) kesinlikle şeytan yaklaşamaz.” buyrulmuştur. Yine buyrulmuştur ki:
3. ‘Her hangi bir ev ki, içinde ‘Âyetel-Kürsi ve Fatiha Sûresi” okunsa, o gün içinde o evde bulunanlara hiçbir zarar ve musibet gelmez. İns ve cin şerrinde emniyette bulunur. Nazar değme olayı da asla olmaz.
Kendi evinde veya bulunduğun herhangi bir evde veya herhangi bir yerde korkusuzca emniyet ve huzur içinde bulunmak istiyorsan, bu sûreleri oku.
Âyetel-Kürsiyi hiçbir zaman dilinden bırakma. Kendin okuduğun gibi çoluk çocuğuna da öğret. Onlar da okusun. Sen de oku. Dünya bu, derdi de var, kederi de var. Dünyanın derdinden, kederinden Âyetel Kürsiyi okuyarak Allah'ın yüce kudretine sığınmış olur. O yüce kudret sahibi Rabbimizden yardım dilemiş oluruz. O da bize hemen yardımını lütfeder.
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Ayetel Kürsi okunuşu ve Türkçe anlamı: Ayet-el Kürsi Arapça yazılışı ve Diyanet meali! Ayetel Kürsi duası ile ilgili bilgiler!

İnsan şeytanlarının şerrinden, cin şeytanlarının şerrinden ve kötü ruhlu, hain gözlü adi kimselerin şerrinden emin olmuş olursun.
Âyetel Kürsiyle birlikte “İhlas-Felak-Nâs ve Fatiha” sûrelerini de oku.
Âyetel Kürsi İsm-i Â'zamdır. Bir dileği olan önce Âyetel-Kürsi'yi okumalı ve sonunda da her ne gibi ihtiyacı haceti, dileği varsa onları Cenâb-ı Haktan dilemeli (istemeli) dir.
Yani, bir kimse bütün duâlannın kabul olmasını istiyorsa bol bol Âyetel Kürsi okumalıdır. Bir şeyden, bir hadiseden korkan kimse, 3-5-7 kere Âyetel Kürsi okuyarak o korktuğu şeyin şerrinden Allah'a sığınmalıdır. “Ya Rabbi, okuduğum Âyetel Kürsi hürmetine bu şeyin şerrinden sana sığınırım' diye yalvaran kulunu Cenâb-ı Hak mahrum bırakmaz.
4. Yine Hadis-i Şerifde buyrulmuştur ki: ‘Her kim, yatağına yattığında “Âyetel-Kürsi'yi okursa, Cenâb-ı Hak, o kulunu sabaha kadar koruyacak iki melek görevlendirir.”
Cenâb-ı Allah'ın kullarına olan merhametini düşün!… Sen, yatağında huzur içinde uyuyasın diye. Senin için iki meleğini görevlendirmiş ve seni koruyorlar. “Aman Allâh'ım sen ne büyüksün ne çok merhametlisin!…'
5. ‘Her kim, evinden çıkarken “Âyetel Kürsi'yi okursa, Allah Teâlâ, o kimse için yetmiş melek görevlendirir. Bu melekler, Âyetel-Kürsî okuyan bu kimseye dua ederler, himaye ederler.” Bu durum evine selâmetle dönünceye kadar devam eder.
6. ‘Evine dönerken de Âyetel-Kürsi'yi okuyan kimse, fakirlik çekmez, yoksulluk derdi görmez. Evinden çıkarken ve evine girerken okuduğu iki Âyetel-Kürsî hürmetine sabahtan akşama kadar işleri hayırla selâmette olur.'
7. ‘Her kim, dara düşdüğünde, sıkıntı ve bunalıma girdiğinde Âyetel Kürsi'yi okursa, Cenâb-ı Hak, bu kulunun imdadına (yardımına) yetişir.”

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Ayetel Kürsi okunuşu ve Türkçe anlamı: Ayet-el Kürsi Arapça yazılışı ve Diyanet meali! Ayetel Kürsi duası ile ilgili bilgiler!
AYETEL KÜRSİ NE ZAMAN OKUNUR? NAMAZDA OKUNUR MU?
 

Ayetel Kürsi bollukta, darlıkta, sıkıntıda, zeminde ve her zamanda okunabilir. Ayet olduğu için namaz içerisinde de okunabilir. Özellikle uyurken okunması tavsiye edilir. Bu şekilde şeytan ve cinlerin şerrinden Allah'a sığınırsınız. Peygamber Efendimiz bir hadis-i Şerifinde “ Kim farz olan her namazın ardından Ayetel Kürsi okursa ondan sonraki namaza kadar mahfuz kalır” buyurmuştur. Bu hadise göre farz namazların ardından da Ayetel Kürsi okumak çok faziletlidir.

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Ayetel Kürsi okunuşu ve Türkçe anlamı: Ayet-el Kürsi Arapça yazılışı ve Diyanet meali! Ayetel Kürsi duası ile ilgili bilgiler!
AYETEL KÜRSİ ABDESTSİZ VE GUSÜL ABDESTSİZ OKUNUR MU?
 
 
Ayetel Kürsi Kur'an ayeti olduğu için abdestsiz ya da gusülsüz okunmaz. Kur'an-ı Kerime abdestsiz dokunulmaz. Dokunmadan sureler okunabilir. Ancak gusül abdesti olmadan Kur'an okunması doğru olmaz. Gusül abdesti olmadan bir saniye bile durmak doğru olmaz. Abdestsiz olduğunuzda Kur'an-ı Kerime dokunmadan ezberden Kuran ve dua okunabilir. Her an okunabilen Ayetül Kürsi'yi özellikle Cuma günü okumak çok faziletlidir. Cuma günü okuyan Allah'ın izniyle:
Her türlü evham ve korkudan uzak olur.
Musibetlerden ve tehlikelerden korunur.
Cuma günü okuyanın dileklerinin kabulüne vesile olacağı umulmaktadır.

Ayetel Kürsi Tefsiri

Ayetel Kürsi, on cümleden oluşmuştur. Allah'ın (C.C) birliği, O'nun hay (daima diri) ve kayyûm (zâtı ile kāim) olduğu, uyuklama ve dalgınlık gibi beşerî sıfatlardan münezzeh olup kâinatı kendi tasarrufunda bulundurduğu, O'nun izni olmadan kimsenin şefaat edemeyeceği, bilgisinin ezel ve ebedi kuşattığı, kudretinin arz ve semaları kapladığı ve zâtının çok yüce olduğu bildirilerek tevhid inancının esasları açık bir şekilde ifade edilmiştir.
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Ayetel Kürsi okunuşu ve Türkçe anlamı: Ayet-el Kürsi Arapça yazılışı ve Diyanet meali! Ayetel Kürsi duası ile ilgili bilgiler!
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