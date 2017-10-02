Aydın'da uyuşturucu operasyonu

03.10.2017 00:49:02

Aydın'ın Çine ve Köşk ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 kişiden 5'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, teknik takip sonucu önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda Çine'de 6, Köşk ilçesinde 1 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.B, O.Ö, S.D, Ü.Y. ve E.K. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, S.Ü. ve E.K. serbest bırakıldı.



