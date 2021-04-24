Aydın'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Kuşadası açıklarında, Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kuşadası açıklarında, Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Kuşadası'nın yanı sıra çevre ilçelerden de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 01.53'te merkez üssü Kuşadası Körfezi olan Aydın'nın Kuşadası ilçesine 4.64 km kilometre açığında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 8.84 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Kuşadası'nın yanı sıra çevre ilçelerden de hafif şekilde hissedildi. Depremde can ve mal kaybı olmadı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.