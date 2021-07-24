Ayasofya Camii'nin açılış yıldönümü
Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinden sonra ilk cuma namazını kıldığı 'fethin sembolü' Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının üzerinden bir yıl geçti. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinden sonra ilk cuma namazını kıldığı 'fethin sembolü' Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının üzerinden bir yıl geçti. Geçen yıl 24 Temmuz'da kılınan cuma namazıyla yeniden ibadete açılan camide Müslümanlar sabah namazını eda etti. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), kıldırdığı sabah namazı sonunda Kur'an-ı Kerim okudu. Geçen yıl 24 Temmuz'da kılınan cuma namazıyla yeniden ibadete açılan camide Müslümanlar sabah namazını eda etti.