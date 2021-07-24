Ayasofya Camii'nin açılış yıldönümü

Kuraklık arpaya sökmüyor; çiftçi memnun

'Kuraklıkta yüksek zararın önüne geçilebilir...' Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Murat Akbulut da özel sektörün ve enstitülerin kuraklığa dayanıklı ürün geliştirmek için çalıştığını söyledi. Birçok bölgede çok sayıda çeşit üzerine deneme yapıldığını belirten Akbulut, 'Bu anlamda olumlu gelişmeler var. Kuraklığa dayanıklı ürünle susuz tarım yapılacağı anlamına gelmez. Kuraklıkta yüksek hasarın olmasına karşın bu çeşit ürünlerle zayiat düşecek. Bu da genel rekoltedeki kaybı azaltır. Bu çeşitler kuraklığın yaşandığı yıllarda elimizi kuvvetlendirecektir. Bu çalışmaların hızla artması gerekiyor. Su olmadan tarım olmaz. Suyla ilgili tedbirlerin alınması büyük önem taşıyor.' dedi.