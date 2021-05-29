Ayasofya Camii'nde İstanbul'un fethi işte böyle kutlandı!

Türk gemisi İspanya Limanı'ndaki yükleme sırasında battı

Türkiye'nin Barselona Konsolosluğundan alınan bilgiye göre, 'Nazmiye Ana' adlı Panama bayraklı yük gemisi, dün akşam Castellon Limanı'nda yük alım işlemi sırasında denge kaybı yaşayarak alabora oldu. Gemide 5'i Türk olmak üzere, 9 kişilik mürettebat bulunuyordu. İspanyol yetkililerin kaza esnasında denize düşen Hindistan vatandaşı Bhanu Pratao (22) adlı denizci ve 36 yaşındaki İspanyol vatandaşı liman çalışanını robotlarla arama çalışmaları sürüyor. Mürettebattan diğer kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu, Türk vatandaşlarının bugün İstanbul'a gönderilmesinin planlandığı öğrenildi. Barselona Limanı'ndan gelen geminin, Cezayir'in Bejala Limanı'na gitmesi bekleniyordu