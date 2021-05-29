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Ayasofya Camii'nde İstanbul'un fethi işte böyle kutlandı!

İletişim Başkanlığınca İstanbul’un Fethi’nin 568. yıl dönümü büyük bir çoşku ile kutlandı. Ayasofya ve Galata Kulesi’nde ışık ve mapping gösterileri düzenlendi.

2021-05-29 21:58:39
Hilal Kaplan ‘’Kabataş Olayını’’ anlattı! Elif Çakır ve İsmail Saymaz'ın samimiyetine dikkat çekti

Hilal Kaplan ‘’Kabataş Olayını’’ anlattı! Elif Çakır ve İsmail Saymaz'ın samimiyetine dikkat çekti

Gezi olaylarına ilişkin bir video hazırlayan Hilal Kaplan, o dönem Elif Çakır'ın bir röportajı ile Ülke gündemine oturan Kabataş hadisesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
İsrail polisinden gazetecilere ve Filistinlilere saldırı

İsrail polisinden gazetecilere ve Filistinlilere saldırı

İsrail güçleri Şeyh Cerrah Mahallesi'nde gazetecilere ve yerel halka saldırdı.
Türk gemisi İspanya Limanı'ndaki yükleme sırasında battı

Türk gemisi İspanya Limanı'ndaki yükleme sırasında battı

Türkiye'nin Barselona Konsolosluğundan alınan bilgiye göre, 'Nazmiye Ana' adlı Panama bayraklı yük gemisi, dün akşam Castellon Limanı'nda yük alım işlemi sırasında denge kaybı yaşayarak alabora oldu. Gemide 5'i Türk olmak üzere, 9 kişilik mürettebat bulunuyordu. İspanyol yetkililerin kaza esnasında denize düşen Hindistan vatandaşı Bhanu Pratao (22) adlı denizci ve 36 yaşındaki İspanyol vatandaşı liman çalışanını robotlarla arama çalışmaları sürüyor. Mürettebattan diğer kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu, Türk vatandaşlarının bugün İstanbul'a gönderilmesinin planlandığı öğrenildi. Barselona Limanı'ndan gelen geminin, Cezayir'in Bejala Limanı'na gitmesi bekleniyordu
Fizik profesörünün su kabağı sanatı

Fizik profesörünün su kabağı sanatı

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Yılmaz, köyündeki bahçesinde yetiştirdiği su kabaklarını sanat eserine dönüştürüyor. Yılmaz, her yıl baharda Hatay'ın Amanos Yaylası'ndaki köyünün bahçesine, hobisi olan süs eşyalarını yapabilmek için su kabağı ekiyor. Hasadın ardından su kabaklarını Aksaray'a getiren fizik profesörü Yılmaz, evinin balkonuna kurduğu atölyede bunlara çeşitli ekipmanlarla şekil veriyor. Çeşitli işlemler uyguladığı kabakları son olarak ışıklandıran Yılmaz, bunları gece lambası, avize, abajur ve süs eşyasına dönüştürüyor.
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