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Ayancık'ta elden ele su yardımı!

Ayancık'ta çayın karşı tarafında kalan vatandaşlara elden ele su taşınarak yardım edildi

2021-08-12 18:41:18
Herat Kalesi Taliban'ın eline geçti

Herat Kalesi Taliban'ın eline geçti

İran resmi haber ajansı İRNA'nın paylaştığı bilgiye göre Herat Kalesi Taliban'ın eline geçti
Deney; 'boğalar kışkırtılmadıkça saldırmaz'

Deney; 'boğalar kışkırtılmadıkça saldırmaz'

İspanya'da bir öğretmen, öğrencilerine boğaların tahrik edilmediği sürece insanlara saldırmayacağını oldukça riskli bir deneyle kanıtladı. Üç sıra halinde dizilmiş insanların arasından geçen genç boğanın, kaçış yolu bulmaya çalışırken hareketsiz duran yaklaşık 40 öğrencinin hiç biri darp etmeden dolaştığı görüldü.
Arabaların yerinde insanlar olsaydı...

Arabaların yerinde insanlar olsaydı...

Arabaların şehirlerde ne kadar çok yer kapladığını gösteren muazzam bir reklam çalışması
Polis memuru; karısı, kayınvalidesi, kayınpederini öldürüp intihar etti

Polis memuru; karısı, kayınvalidesi, kayınpederini öldürüp intihar etti

Konya’dan Afyonkarahisar’a gelen Atilla Yalçın, bugün saat 18.00 sıralarında eşi ile görüşmeye giderken, yolda bisikletiyle gelen kayınpederi Nuray Akdeniz'le karşılaştı. Beylik tabancasını çıkartan Yalçın, kayınpederini öldürdükten sonra Örnekevler Mahallesi’nde eşinin oturduğu eve gitti. Apartmanın ikinci katındaki daireye çıkan Atilla Yalçın, burada eşi Gönül Yalçın ile kayınvalidesi Kadriye Akdeniz’i tabancayla vurdu. Gönül Yalçınolay yerinde yaşamını yitirirken, Kadriye Akdeniz ağır yaralandı. Atilla Yalçın, ardından oğlu ve kızını yanına alarak evden çıktı. Yalçın, yolda polislerle karşılaşınca bu kez tabanca ile başına ateş açarak yaşamına son verdi.
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