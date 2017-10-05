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'Ay yıldızlı' tören alanı Sarıkamış şehitleriyle sembolleşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile TOKİ iş birliğinde, Sarıkamış şehitleri anısına 56 bin metrekarelik sahaya 'ay yıldız' şeklinde tören alanı inşa ediliyor- Sarıkamış Belediye Başkanı Toksoy:- 'Tören alanı 40 bin kişilik bir alan. Bu alan 'Ay yıldız' olarak tabir ediliyor. Alanda hilal, hilalin önünde de mermerlerle ka

'Ay yıldızlı' tören alanı Sarıkamış şehitleriyle sembolleşecek
05.10.2017 11:06:32
HÜSEYİN DEMİRCİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış şehitleri anısına yapımına başlanan 40 bin kişilik ay ve yıldız şeklindeki tören alanı, Sarıkamış şehitleriyle sembolleşecek.

Birinci Dünya Savaşı'nda Rus işgalinde bulunan doğu illerini geri almak için düzenlenen Sarıkamış Harekatı'nda binlerce Mehmetçik'in şehit düştüğü Sarıkamış ilçesindeki anma etkinliklerinin gerçekleştirildiği alanda, bir süre önce Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iş birliğinde, "ay yıldızlı" tören alanı yapılması için çalışmalara başlandı.

Anma törenlerine yetiştirilmesi planlanan ve ilçedeki 56 bin metrekarelik alanda inşaatı hummalı şekilde süren tören alanı 40 bin kişi kapasiteli olacak.

Sarıkamış şehitleri ile sembolleşecek olan tören alanındaki çalışmalar AA ekibi tarafından drone ile havadan görüntülendi.

Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sarıkamış ilçesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Aile Sosyal ve Politikalar Bakanlığı koordinesinde tören alanı inşaasına başlandığını söyledi.

Her yıl Sarıkamış Harekatı'nın yıl dönümünde şehitlerin çeşitli etkinliklerle anıldığını ifade eden Toksoy, "Bu tören alanımızda, Sarıkamış şehitleri için her yıl ocak aynın ilk haftasında anma programı düzenliyoruz." dedi.

- Sarıkamış Harekatı'nın 103. yıldönümüne yetiştirilecek

Toksoy, tören alanının yapımında yaşanan bazı sıkıntılar nedeniyle gecikme yaşandığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlçemizde Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde Sarıkamış Şehitleri Anma Programı gerçekleştiriliyor. Bu program bundan sonra Sarıkamış Şehitleri Tören Alan'ında yapılacak. Normalde bu alan harekatın 100. yıldönümüne yetişecekti ancak bazı sebeplerden dolayı 103. yıla kaldı. Tören alanı inşallah harekatın bu yıl düzenlenecek 103. yıldönümüne yetişecek, burada hummalı bir çalışma var."

Belediye Başkanı Toksoy, anma etkinliklerinin 5-7 Ocak 2018 tarihleri arasında yeni tören alanında gerçekleştirileceğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tören alanı 40 bin kişilik bir alan. Bu alan 'Ay yıldız' olarak tabir ediliyor. Alanda hilal, hilalin önünde de mermerlerle kaplı yıldız var. Ayrıca alanda 80 metre yükseklikte bayrak direğimiz var. Tören alanında yapılan hilal şeklindeki yapının altında mescit, satış üniteleri, dinlenme alanı, kütüphane, sergi alanı, önünde ise tören alanımız var."

- Çanakkele ruhu, Sarıkamış'ta da hissedilecek

Projenin Sarıkamış için çok önemli olduğunu vurgulayan Toksoy, şu ifadeleri kullandı:

"Proje tamamlandığında artık Sarıkamış şehitlerine yakışır tören alanlarımız, müzelerimiz, anıtımız olacak. Aynı Çanakkale'deki gibi tüm Türkiye'den vatandaşlarımız gelecek, Sarıkamış ve Sarıkamış şehitleri anısına yapılan tören alanını gezecek, dağlardaki şehitlikleri ziyaret edecek. Bu alanı gezenler Sarıkamış harekatını anlayacak, o dönemdeki Mehmetçiğimizin vatanı, toprağı, milleti için kanını, canını nasıl o eksi 40 derece soğukta feda ettiklerini anlayacak."

Toksoy, yapımı süren tören alanındaki çalışmaların Ekim 2017 sonuna kadar tamamlanacağını ifade ederek, projeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Başbakan Binali Yıldırım'ın çok önem verdiğini, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın da projeyi bizzat takip ettiğini sözlerine ekledi.


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