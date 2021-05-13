Avusturya’da Türk ve Filistin bayraklı binlerce gösterici yürüdü: 'Bugün her yer Şeyh Cerrah'
Avusturya’nın başkenti Viyana’da toplanan binlerce gösterici, İsrail’in başta işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere, Gazze’ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Kentin önemli caddelerinden Mariahilfer’de toplanan göstericiler, Filistin ve Türk bayraklarının yanı sıra 'Özgür Filistin', 'İsrail'in saldırıları sona ersin', 'Apartheid İsrail', yazılı pankartlar taşıdı. Daha sonra göstericiler İnsan Hakları Meydanı’na kadar yürüdü. Burada oluşturulan platformda yapılan konuşmalarda İsrail’in başta Mescidi Aksa olmak üzere Gazze'ye yaptığı saldırılara son vermesi çağrısında bulunuldu. Konuşmacılar özellikle Şeyh Cerrah Mahallesi’nde Filistinlilerin işgalci İsrailli yerleşimciler tarafından evlerinden edilmesine tepki göstererek 'bugün her yer Şeyh Cerrah' sloganları attı.