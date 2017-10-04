Avustralya Parlamentosu'ndan TBMM'ye ziyaret

04.10.2017 19:10:56

Avustralya Parlamentosu üyelerinden oluşan heyet, Meclis'i ziyaret etti.

Avustralyalı heyet TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Recep Konuk ile görüştükten sonra Türkiye-Avustralya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve İzmir Milletvekili İbrahim Mustafa Turhan ile TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celallettin Güvenç ile bir araya geldi.