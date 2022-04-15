Avrupa Uzay Ajansı'ndan 'çöl tozu fırtınası' uyarısı: Tarih verdi, Türkiye'ye geliyor
Çöl tozu fırtınasının Türkiye'ye yaklaştığını duyuran Avrupa Uzay Ajansı, çöl tozlarının 4 gün boyunca etkili olacağını açıkladı.
Çöl tozu fırtınasının Türkiye'ye yaklaştığını duyuran Avrupa Uzay Ajansı, çöl tozlarının 4 gün boyunca etkili olacağını açıkladı.
Yarın 15 Ramazan Dünya Yetimler Günü
15 Ramazan Dünya Yetimler Günü, yetim çocuklara yönelik farkındalığın artırılması amacıyla bu sene dokuzuncu kez idrak edilecek. Anlamlı günde, Türkiye’de ve dünyanın pek çok ülkesinde çeşitli etkinlikler, hediye dağıtımları ve iftar programları gerçekleştirilecek.
Fahrettin Altun’dan çok önemli açıklamalar Savaşın sona ermesi…
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığınca Ankara’da düzenlenen 'Ukrayna'da Savaş: Bölgesel ve İnsani Sonuçlar' konulu konferansın açılışında açıklamalarda bulundu. Altun 'Diplomatik çabamız savaşın sona ermesi için sürüyor.' dedi.