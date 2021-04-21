Avrupa Süper Ligi’nde hızlı dağılma: Kulüpler bir bir çekiliyor

İspanya'nın Atletico Madrid ve İtalya'nın Inter kulüpleri, Avrupa Süper Ligi'nden çekilme kararı aldıklarını duyurdu.

Premier Lig'in kaymak tabakasından 6 kulübün (Manchester United, Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Tottenham Hotspur) içinde olduğu 12 kulübün Avrupa Süper Ligi girişimindeki dağılma durdurulamıyor.

Son olarak İspanya'nın Atletico Madrid ve İtalya'nın Inter kulüpleri, Avrupa Süper Ligi'nden çekilme kararı aldıklarını teyit etti.

Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Tottenham'ın dünkü çekilme açıklamalarını, Atletico Madrid ve Inter'in bugünkü açıklamaları takip etti.

İtalya'nın Milano kentinin en büyük iki kulübünden biri olan Inter, Avrupa Süper Ligi'nin halihazırdaki haliyle artık kulübün çıkarları ve ilgisi dahilinde olmadığını duyurdu.

Şimdiki halde geriye sadece 4 kulüp kaldı: Real Madrid, Barcelona, Milan ve Juventus

Ancak Inter'in kırmızı-siyahlı rakibi Milan'ın da Avrupa Süper Ligi'nde kalıp kalmayı değerlendirdiği haberleri geldi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.