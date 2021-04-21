DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Şanlıurfa'da kamyonet şarampole devrildi: 8 kişi yaralandı
Cerablus'ta eş zamanlı terör saldırıları: 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı
400 milyon çocuk yoksulluk içinde
'İstanbul' kokan satırlar
New York, nüfusu 89 kişi eksik olduğu için ABD Kongresinde bir sandalye kaybedecek
ABD'de polis tarafından öldürülen siyahi Brown'ın vücudundan 5 kurşun çıktı
Pentagon çarketti: '1 Mayıs'ta Afganistan'dan çekilmiyoruz'
Libya Başkanlık Konseyi: Misrata-Sirte yolunun açılmasında son aşamaya gelindi
Ünlü ressamlar 'görmeden' çizmişler
43 bin 301 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 346 kişi yaşamını yitirdi
Altın hakkında bilinmeyen gerçekler
İran nükleer anlaşması görüşmeleri Viyana’da sürüyor
Çad Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Deby: Konseyin, devletin bekasını sağlamaktan başka amacı yok
Yurt içi uçuşlarda HES kodu zorunlu mu? Yurt dışı uçuşlarda seyahat izin belgesi gerekli mi?
Kreş ve anaokulları açıldı mı? Tam kapanmada kapatılan anaokulları yeniden açıldı mı? Anaokulu ve kreşler açılacak mı?

İSTANBUL

20:04:00

İftar vakti

BURSA

20:02

04:25
20:02
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:47

04:11
19:47
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:30

03:55
19:30
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:13

03:37
19:13
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:59

03:36
18:59
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:04:00

İftar vakti

ANKARA

19:47

04:11
SAHUR
19:47
İFTAR

ERZURUM

19:13

03:37
SAHUR
19:13
İFTAR

Avrupa Süper Ligi’nde hızlı dağılma: Kulüpler bir bir çekiliyor

İspanya'nın Atletico Madrid ve İtalya'nın Inter kulüpleri, Avrupa Süper Ligi'nden çekilme kararı aldıklarını duyurdu.

ABONE OL

Google News - Timeturk
21.04.2021 13:37:29
Avrupa Süper Ligi’nde hızlı dağılma: Kulüpler bir bir çekiliyor

Premier Lig'in kaymak tabakasından 6 kulübün (Manchester United, Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Tottenham Hotspur) içinde olduğu 12 kulübün Avrupa Süper Ligi girişimindeki dağılma durdurulamıyor.

Son olarak İspanya'nın Atletico Madrid ve İtalya'nın Inter kulüpleri, Avrupa Süper Ligi'nden çekilme kararı aldıklarını teyit etti.

Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Tottenham'ın dünkü çekilme açıklamalarını, Atletico Madrid ve Inter'in bugünkü açıklamaları takip etti.

İtalya'nın Milano kentinin en büyük iki kulübünden biri olan Inter, Avrupa Süper Ligi'nin halihazırdaki haliyle artık kulübün çıkarları ve ilgisi dahilinde olmadığını duyurdu.

Şimdiki halde geriye sadece 4 kulüp kaldı: Real Madrid, Barcelona, Milan ve Juventus

Ancak Inter'in kırmızı-siyahlı rakibi Milan'ın da Avrupa Süper Ligi'nde kalıp kalmayı değerlendirdiği haberleri geldi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş