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'Avrupa şampiyonu olan takıma karşı daha motive olacaklardır'

Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, medya gününde gazetecilerle bir araya geldi

'Avrupa şampiyonu olan takıma karşı daha motive olacaklardır'
02.10.2017 12:02:04
Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, medya gününde gazetecilerle bir araya geldi. Başantrenör Zeljko Obradovic, Avrupa şampiyonu olan Fenerbahçe'ye karşı takımların yeni sezonda daha motive olacağını belirtirken, FIBA ve Euroleague arasındaki çekişme için de, "Oyuncular kulüpleriyle kontrat yapıyor. Antrenman ve maçlarda bulunmaları gerekiyor" dedi.

Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, medya gününde gazetecilerle bir araya geldi. Toplu fotoğraf çekiminin ardından Başantrenör Zeljko Obradovic, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Avrupa Şampiyonası nedeniyle tam takım olarak çalışamadıklarını söyleyen başarılı çalıştırıcı, "Avrupa Şampiyonası'ndan dolayı tam takım olarak yeni çalışmaya başladık. Zadar Turnuvası'na eksik olan 6 oyuncumuz geldi ve tek antrenmanla oynamaya başladık. 6 günde 6 maç yaptık. Çok zorlu bir programdı ama takım reaksiyonu çok güzeldi. Bu maçlar esnasında birçok dakikayı çok iyi oynadık. Tabii ki farklı anlar oldu ve neleri düzeltmemiz gerektiğini gördük. Oyuncuların tavrı ve davranışları gerçekten çok güzel. Ekibe yeni katılanlar da var ve bir bütün olarak en güzel şekilde çalışmaya başladık" ifadelerini kullandı.

"HER TAKIM BİZE KARŞI DAHA MOTİVE OLACAKTIR"

Takımdan ayrılan Ekpe Udoh ve Bogdan Bogdanovic'e teşekkür eden Obradovic, "Giden oyunculara teşekkür etmek için güzel bir fırsat daha var. Ekpe ve Bogdan'a katkıları için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Yeni oyuncularımız var ve yeni bir kadromuz var. Yönetim kurulumuz ve başkanımızın desteğiyle çok iyi durumdayız. Çok teşekkür ediyorum onlara" dedi.

Yeni transferlerin Fenerbahçe'yi tercih etmesiyle ilgili sorulan bir soruyu yanıtlayan başarılı çalıştırıcı, "Bunu oyunculara sormak gerekiyor Fenerbahçe'yi neden tercih ettiklerini. Onlarla konuşmak daha sağlıklı olur. Bizim planımız ve programımız hazır. Bu sene çok zorlu bir program olacak. Bir sene öncesinin Avrupa Şampiyonu olan takımına karşı bütün takımlar farklı bir motivasyonla oynayacağı için işimiz daha da zor olacak. Bunu zaten hazırlık turnuvalarında gördük" açıklamasında bulundu.

"OYUNCULARIN KONTRATI KULÜPLERİYLE"

Bu yıl Final-Four'ın kendi ülkesi olan Sırbistan'da yapılacak olmasıyla ilgili konuşan Obradovic, "Oyuncularımız çok akıllı insanlar. Kadromuzun ve kalitemizin farkındalar. İyi basketbol oynamak için neler yapmaları gerektiğini biliyorlar. Final-Four nerede oynanırsa oynansın her zaman bizim hedefimizde olacak. Bu takım herkesle mücadele edebilecek şekilde hazırlandı. Gittiğimiz her yerde savaşacağız. Buradaki taraftara da teşekkür etmek istiyorum destekleri için" dedi. FIBA ile Euroleague arasındaki çekişme ile ilgili de konuşan Obradovic, "Aslında sorunun cevabı çok basit. Oyuncular kulüpleriyle kontrat imzalıyor ve zorunlulukları antrenman ve maçlarda bulunmak. Böylece durum çok net oluyor" diyerek sözlerini tamamladı.

(Bozhan Memiş / İHA)

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