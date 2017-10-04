'Avrupa şampiyonluğunun sırrı arkadaşlık'

04.10.2017 12:10:29

MEHMET FATİH DUMAN - Türkiye'nin D Grubu maçları ile final etabına ev sahipliği yaptığı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nı zirvede tamamlayan Slovenya Milli Takımı'nın oyuncularından olan ve yeni sezonda Anadolu Efes forması giyecek Edo Muric, elde edilen başarıyı arkadaşlığa bağladı.

Geride kalan sezonu Banvit'te geçiren ve ardından lacivert-beyazlı ekibin kadrosuna dahil olan 25 yaşındaki oyuncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Slovenya Milli Takımı ile İstanbul'da elde ettikleri Avrupa şampiyonluğunun mutluluğunu yaşadığını belirtirken, yakaladıkları başarının sırrını açıkladı.

Milli takımda çok iyi bir arkadaşlık ortamlarının bulunduğunu dile getiren Muric, "Birbirimizi uzun zamandır tanıyoruz. Beraber büyüdük. Birbirimizin en iyi arkadaşıyız. Sürekli temas halindeyiz, telefonlaşırız. Artık birer kardeş gibiyiz. Harika bir kimyamız var. Hazırlıklardan itibaren Avrupa Şampiyonası'nda çok başarılı olacağımızı biliyorduk. Sanırım Avrupa şampiyonluğu başarımızın sırrı iletişim ve arkadaşlık." diye konuştu.

Avrupa Şampiyonası nedeniyle yeni takımı Anadolu Efes'e geç katıldığını aktaran Muric, "Kısa bir süredir takımla çalışıyorum. Buna rağmen arkadaşlarım ve teknik heyet bana çok yardımcı oldu. Takıma enerji ve yenilik getireceğime inanıyorum. Takım arkadaşlarımla iyi bir iletişim sağlamam gerekiyor. Takımda hem tecrübeli hem de genç oyuncular var. Bu sezonu başarılı geçirmemiz için Anadolu Efes takımında iyi bir grup var. Takım kimyamızın çok iyi tuttuğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.





- "Avrupa'nın en güçlü ligi Türkiye'de"





Edo Muric, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin rekabetçi yapısıyla Avrupa'nın en güçlü ligi olduğunu aktardı.

Önemli basketbolcuların Türkiye'de oynadığını anlatan Sloven oyuncu, "Geçen sezon kesinlikle Avrupa'nın en güçlü ligi Türkiye'deydi. THY Avrupa Ligi'nde 4 takımla temsil ediliyordu. Bu sene yine güçlü takımlar kuruldu. Fenerbahçe Doğuş, biz ve diğer takımlar yine güçlü kadrolar oluşturdu. Bence bu sezon yine Avrupa'nın en güçlü ligi olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni sezondaki hedeflerine değinen Muric, "Hedefimiz kesinlikle Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluk. THY Avrupa Ligi'nde de öncelikli olarak son 8 takım arasında yer almayı istiyoruz. Sonrasında her şey olabilir. Avrupa'nın en iyi 16 takımı THY Avrupa Ligi'nde yer alıyor. Maç maç gidip elimizden geleni yapacağız." diyerek sözlerini tamamladı.