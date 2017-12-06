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Avrupa'nın IMF'si kurulacak

AB Komisyonu, 500 milyar avroluk Avrupa Para Fonu kurulması teklifinde bulundu

Avrupa'nın IMF'si kurulacak
06.12.2017 19:10:41
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, üye ülkelerin ekonomik kurtarma programlarını yönetecek 500 milyar avroluk Avrupa Para Fonu (EMF) kurulmasını teklif etti.

AB Komisyonu, Avrupa'da ekonomik ve parasal birliğin güçlendirilmesini amaçlayan yeni düzenlemeleri içeren teklif paketini açıkladı.

Pakete göre, AB yasal çerçevesinde olacak EMF, Uluslararası Para Fonu (IMF) gibi faaliyet gösterecek.

EMF, finansman sorunu yaşayan avro bölgesi ülkelerine gerekli mali desteği sağlamak üzere kurulan Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM) yapısı üzerinde inşa edilecek.

Ödeme güçlüğü veya finansal kriz yaşayan üye ülkelere yardımcı olacak EMF, avro bölgesindeki banka ve kredi kurumlarının zor durumlardan kurtarılması veya tasfiyesi için kullanılmak üzere kurulan Tek Çözüm Fonu'na (SRF) destek sağlayacak bir son kredi mercii olarak görev yapacak.

EMF, ülkelerin ekonomik kurtarma veya finansal destek programlarını doğrudan müdahil olarak yönetecek. Bu ülkelere sağlanacak krediler için geri ödeme planlarını oluşturacak EMF, çıkartacağı çeşitli finansal araçlarla sermaye piyasalarından fon sağlayabilecek.

Acil ekonomik veya finansal kriz ortamlarında EMF mekanizmaları, oy birliği yerine oy çokluğuyla karar alabilecek.

EMF'nin kredi kapasitesi 500 milyar avro olacak ve gerekli görüldüğünde bu miktar artırılabilecek.

- Yeni makam

AB'de ekonomi politikalarında daha tutarlılık oluşturularak etkin, şeffaf ve demokratik bir Avrupa Ekonomi ve Maliye Bakanlığı makamı kurulacak.

Bu makam, AB'nin ve avro bölgesinin uluslararası düzeyde ekonomi ve maliye konularında temsilini gerçekleştirecek.

Bunu yönetmek üzere seçilecek kişi, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı görevi de yapacak ve Avrupa Parlamentosuna (AP) karşı sorumlu olacak.

Avrupa Ekonomi ve Maliye Bakanı aynı zamanda, Avro Grubu başkanı olacak ve Avrupa Para Fonunun çalışmalarını denetleyecek.

AB Komisyonunun açıkladığı bu paket, Brüksel'de 15 Aralık'ta AB üyesi ülkelerin devlet veya hükümet başkanlarını bir araya getirecek Avro Zirvesi'nde görüşülecek.

- Süreç

Teklifin yasalaşması için AB Konseyi, AB Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu (AP) arasında üçlü görüşmeler yapılacak. Tarafların bir metin üzerinde uzlaşması halinde tüm kurumların onayının ardından teklif yürürlüğe girecek, ardından da AB üyesi ülkelerin gerekli düzenlemeleri gerçekleştirmesi gerekecek.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, konuyla ilgili Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, "Avrupa İstikrar Mekanizması'nın başarısını, bir Avrupa Para Fonu'na dönüştürmeyi öneriyoruz. ESM'in bir Avrupa Para Fonu'na dönüştürülmesi, gelecekteki tüm krizlerle daha etkin ve demokratik şekilde mücadele etmemize yardımcı olacak." dedi.

Avrupa'nın ekonomik ve parasal birliğini güçlendirmenin önemli olduğunu belirten Dombrovskis, "Krizleri önlemenin en iyi yolu dayanıklı ekonomiler inşa etmektir. Bu yapısal reformlar, ekonomimizi modernize edecek." diye konuştu.




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