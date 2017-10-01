Avrupa Hentbol Şampiyonasında Türkiye Almanya'ya kaybetti
2018 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası 6. Eleme Grubu'ndaki ikinci maçında Türkiye Almanya'ya 30-16 mağlup oldu
01.10.2017 22:21:43
2018 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası 6. Eleme Grubu'ndaki ikinci maçında Türkiye Almanya'ya 30-16 mağlup oldu.
KÜNYE
Salon: Amasya Spor Salonu
Hakemler: Jelena Vujacic, Andjelina Kazanegra (Karadağ)
Türkiye: Merve Adıyaman 2, Cansu Akalın 1, Duygu Sakallı 1, Burcu Dindar, Döne Gül Bozdoğan, Bilgenur Öztürk, Nurceren Göktepe Akgün 1, Esma Adnar, Keziban Kabak 1, Sibel Karameke 3, Ceylan Aydemir, Aslı Iskıt 6, Yağmur Toprak, Ceren Coşkun, Merve Durdu, Neslihan Çalışkan 1
Almanya: Isabell Kleın 3, Meike Schmelzer 1, Anna Loerper, Xenia Smıts 2, Julia Behnke 2, Kim Naıdzınıavıcıus 2, Clara Wolterıng, Emily Bölk 1, Svenja Huber 6, Lone Fıscher, Alexadra Mazzucco 5, Antje Laurenroth 3, Kerstin Wohlbold 2, Ewgenija Mınevskaja 2, Dinah Eckerle, Alicia Stolle 1
İlk yarı: 11-14
İki dakika cezası alanlar: Merve Adıyaman, Cansu Akalın, Aslı Iskıt, Neslihan Çalışkan (Türkiye), Xenia Smıts, Julia Behnke, Kerstin Wohlbold (Almanya)
(Murat Çelik A./İHA)
2018 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası 6. Eleme Grubu'ndaki ikinci maçında Türkiye Almanya'ya 30-16 mağlup oldu.
KÜNYE
Salon: Amasya Spor Salonu
Hakemler: Jelena Vujacic, Andjelina Kazanegra (Karadağ)
Türkiye: Merve Adıyaman 2, Cansu Akalın 1, Duygu Sakallı 1, Burcu Dindar, Döne Gül Bozdoğan, Bilgenur Öztürk, Nurceren Göktepe Akgün 1, Esma Adnar, Keziban Kabak 1, Sibel Karameke 3, Ceylan Aydemir, Aslı Iskıt 6, Yağmur Toprak, Ceren Coşkun, Merve Durdu, Neslihan Çalışkan 1
Almanya: Isabell Kleın 3, Meike Schmelzer 1, Anna Loerper, Xenia Smıts 2, Julia Behnke 2, Kim Naıdzınıavıcıus 2, Clara Wolterıng, Emily Bölk 1, Svenja Huber 6, Lone Fıscher, Alexadra Mazzucco 5, Antje Laurenroth 3, Kerstin Wohlbold 2, Ewgenija Mınevskaja 2, Dinah Eckerle, Alicia Stolle 1
İlk yarı: 11-14
İki dakika cezası alanlar: Merve Adıyaman, Cansu Akalın, Aslı Iskıt, Neslihan Çalışkan (Türkiye), Xenia Smıts, Julia Behnke, Kerstin Wohlbold (Almanya)
(Murat Çelik A./İHA)