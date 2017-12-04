Avrupa'da ÜFE ekimde arttı

04.12.2017 15:20:47

Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ekimde bir önceki aya kıyasla Avro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nde (AB) yüzde 0,4 arttı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde ÜFE, ekimde eylül ayına kıyasla yüzde 0,4 yükseldi. ÜFE, 2016'nın ekim ayına kıyasla da yüzde 2,5 artış kaydetti.



Piyasalarda ÜFE'nin ekimde aylık 0,3, yıllık bazda ise 2,6 artması bekleniyordu. ÜFE, Avro Bölge'sinde enerji fiyatları hariç tutulduğunda aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 2,3 arttı.



28 üyeli AB'de de ÜFE ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4, 2016'nın ekim ayına göre de yüzde 2,6 yükseliş kaydetti.



AB'de ÜFE, enerji fiyatları hariç tutulduğunda ekimde aylık olarak yüzde 0,1, yıllık ise yüzde 2,5 artış gösterdi.