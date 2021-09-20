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Avrupa'da görüp etkilendi: Devlet desteğiyle çiftlik kurdu

Avrupa'da gördüğü modern tesislerden etkilenen genç girişimci Gökhan Tuğrul (26), yaklaşık 1 milyon 200 bin lirası hibe olmak üzere 7,5 milyon liraya Niğde'de kurduğu çiftlikte yüksek verimli düve ile yağ ve protein oranı yüksek süt üretiyor.

Avrupa'da görüp etkilendi: Devlet desteğiyle çiftlik kurdu
20.09.2021 12:36:33
Avrupa'da görüp etkilendi: Devlet desteğiyle çiftlik kurdu

İşletmeyi Avrupa standartlarında yaptıklarını belirten Tuğrul, 100 baş sağılır hayvan ve günlük 3 bin 300-3 bin 500 litre süt verimi olduğunu söyledi.

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Avrupa'da görüp etkilendi: Devlet desteğiyle çiftlik kurdu

Niğde'de yaşayan genç girişimci Gökhan Tuğrul devlet desteğiyle kurduğu çiftlikte, Almanya'dan getirttiği yüz yıllık soy kütüğüne sahip hayvanlarla üretime katkı sağlıyor.

 
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Avrupa'da görüp etkilendi: Devlet desteğiyle çiftlik kurdu

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Yapı Denetimleri Ön Lisans Programından mezun olan Gökhan Tuğrul (26), inşaat mühendisliği okumak için 2016 yılında Macaristan'a gitti.

 
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Avrupa'da görüp etkilendi: Devlet desteğiyle çiftlik kurdu

Hayvancılıkla uğraşan bir aileden gelen Tuğrul, eğitimi süresince özellikle Almanya ve Hollanda'da ziyaret ettiği modern çiftliklerden etkilenerek memleketinde de bu tarz bir işletme kurmak istedi.

 
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Avrupa'da görüp etkilendi: Devlet desteğiyle çiftlik kurdu

Ülkesine döndüğünde Kaynarca köyü yakınlarına yaklaşık 1 milyon 200 bin lirası hibe olmak üzere 7,5 milyon liraya "genomik damızlık düve ve süt çiftliği" kuran Tuğrul, modern hayvancılık yapmaya başladı.

 
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Avrupa'da görüp etkilendi: Devlet desteğiyle çiftlik kurdu

Tuğrul, Avrupa'da hayvancılığın profesyonel şekilde yapıldığını ve gen değerleri yüksek hayvanların ön planda tutulduğunu söyledi.

 
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Avrupa'da görüp etkilendi: Devlet desteğiyle çiftlik kurdu

Hayvanın gen yapısının değerlendirilerek doğurganlık durumu, süt verimi ve yaşam süresi gibi etkenlerin önceden bilinmesi ve daha kaliteli, verimli ve bilinçli hayvancılık yapılmasının genomik hayvancılık olarak nitelendirildiğini belirten Tuğrul, amaçlarının kaliteli üretim yapmak olduğunu vurguladı.

 
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Avrupa'da görüp etkilendi: Devlet desteğiyle çiftlik kurdu

Tuğrul, özel seçtikleri hayvanları getirttiklerini anlatarak, şunları kaydetti: "Almanya'dan 100 yıllık hayvan kütüklerinin tutularak annesinin doğurganlık durumu, onun annesinin süt verimi durumu, yaşam süreleri gibi resmi verilere dayanarak hayvan getirdik. İşletmemizde şu an 198 genomik hayvan mevcut.

 
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Avrupa'da görüp etkilendi: Devlet desteğiyle çiftlik kurdu

Bunun yanında hastalıklardan arilik belgesine başvurduk. İşletmemizi Avrupa standartlarında yaptık. Arilik sertifikasının ilk aşamasını geçtik, ikinci aşamasındayız. Ortalama 100 baş sağılır hayvanımız var. Günlük 3 bin 300 - 3 bin 500 litre süt verimimiz var."

 
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Avrupa'da görüp etkilendi: Devlet desteğiyle çiftlik kurdu

Çiftlikte hayvanlara her an müdahale edebilecek sağlık ekibinin hazır bulunduğunu aktaran Tuğrul, hayvanın günlük ihtiyacı olan tüketimin özel belirlendiğini, yonca, arpa, buğday, mısır silajı gibi kaba yemi kendilerinin ürettiğini ifade etti.

 
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Avrupa'da görüp etkilendi: Devlet desteğiyle çiftlik kurdu

Tuğrul, hayvanların aşılarının ve bakımlarının düzenli yapıldığını, düve satışlarının yaklaşık 5 yıl sonra başlayacağını bildirdi.

 
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Avrupa'da görüp etkilendi: Devlet desteğiyle çiftlik kurdu

Hayalindeki çiftliğe devlet desteğiyle kavuştuğunu anlatan Tuğrul, emeği geçen herkese teşekkür etti.

 
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Avrupa'da görüp etkilendi: Devlet desteğiyle çiftlik kurdu

Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş da tesisin kentin örnek işletmelerinden biri olduğunu dile getirdi.

 
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Avrupa'da görüp etkilendi: Devlet desteğiyle çiftlik kurdu

Niğde'nin hayvancılıkta iyi bir konumda olduğunun altını çizen Baş, "Tesis, ilimizin ilk, Türkiye'nin ise ikinci genomik işletmesi. Tesis, yaklaşık 20 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 90 dekarlık bir alan içine kurulu. İlimizin en kaliteli sütünün üretildiği bir işletme. Süt verimi, kalitesi, ölçülebilirliği ve kalite kontrolü çok yüksek. Düve satım merkezi olarak planlanıyor" diye konuştu.

 
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Avrupa'da görüp etkilendi: Devlet desteğiyle çiftlik kurdu
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Avrupa'da görüp etkilendi: Devlet desteğiyle çiftlik kurdu
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Avrupa'da görüp etkilendi: Devlet desteğiyle çiftlik kurdu
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Avrupa'da görüp etkilendi: Devlet desteğiyle çiftlik kurdu
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Avrupa'da görüp etkilendi: Devlet desteğiyle çiftlik kurdu
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