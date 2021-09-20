Avrupa'da görüp etkilendi: Devlet desteğiyle çiftlik kurdu

Niğde'nin hayvancılıkta iyi bir konumda olduğunun altını çizen Baş, "Tesis, ilimizin ilk, Türkiye'nin ise ikinci genomik işletmesi. Tesis, yaklaşık 20 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 90 dekarlık bir alan içine kurulu. İlimizin en kaliteli sütünün üretildiği bir işletme. Süt verimi, kalitesi, ölçülebilirliği ve kalite kontrolü çok yüksek. Düve satım merkezi olarak planlanıyor" diye konuştu.