Avrupa borsaları
05.10.2017 10:58:27
Avrupa borsalarında karışık bir seyir izleniyor.
Avrupa borsalarında karışık bir seyir izleniyor.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 düşüşle 389.80 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 artışla 7.489,95 puan oldu.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,2 azalışla 12.949,75 puana, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 22.420,40 puana gerilerken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 5.368,25 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,8 artışla 10.044,60 puana çıktı.
Analistler, bugün Avrupa tarafında veri akışının sakin olduğunu belirterek, Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanaklarının izleneceğini bildirdi.