Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası
Türkiye, şampiyonadaki ikinci maçında Gürcistan'ı 9-0 mağlup etti ve gruptan çıkmayı garantiledi
04.10.2017 22:21:22
Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Avrupa Şampiyonası'nda milli takım ikinci maçında, Gürcistan'ı 9-0 mağlup etti.
Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Avrupa Şampiyonası'nda milli takım ikinci maçında, Gürcistan'ı 9-0 mağlup etti.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ilk maçında Almanya'yı 7-0 mağlup eden Türkiye, Gürcistan galibiyetiyle gruptan çıkmayı garantiledi.
Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan maçta ay-yıldızlı ekibe galibiyeti getiren golleri, Muhammet Yeğen, Barış Telli (2), Fatih Şentürk (2), Rahmi Özcan (2), Serkan Dereli ve Kemal Güleş attı.
A Grubu'nda yer alan milliler, şampiyonadaki üçüncü maçında yarın İspanya ile grup liderliği için karşı karşıya gelecek.
Şampiyonanın ikinci gününde oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
İspanya-Almanya: 2-1
Rusya-Yunanistan: 10-0
İtalya-Fransa: 0-0
Polonya-Belçika: 4-0
İngiltere-İrlanda: 1-0