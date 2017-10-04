Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası

04.10.2017 22:21:22

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Avrupa Şampiyonası'nda milli takım ikinci maçında, Gürcistan'ı 9-0 mağlup etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ilk maçında Almanya'yı 7-0 mağlup eden Türkiye, Gürcistan galibiyetiyle gruptan çıkmayı garantiledi.

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan maçta ay-yıldızlı ekibe galibiyeti getiren golleri, Muhammet Yeğen, Barış Telli (2), Fatih Şentürk (2), Rahmi Özcan (2), Serkan Dereli ve Kemal Güleş attı.

A Grubu'nda yer alan milliler, şampiyonadaki üçüncü maçında yarın İspanya ile grup liderliği için karşı karşıya gelecek.

Şampiyonanın ikinci gününde oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

İspanya-Almanya: 2-1

Rusya-Yunanistan: 10-0

İtalya-Fransa: 0-0

Polonya-Belçika: 4-0

İngiltere-İrlanda: 1-0



