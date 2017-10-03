Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası
Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen şampiyonanın ikinci gününde 5 maç yapıldı
03.10.2017 21:12:55
Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Avrupa Şampiyonası'nda ikinci gün karşılaşmaları tamamlandı.
Şampiyonanın açılış maçında dün Almanya'yı 7-0 mağlup eden Türkiye, A Grubu'ndaki ikinci maçında yarın Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.
Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Avrupa Şampiyonası'nda ikinci gün karşılaşmaları tamamlandı.
Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen şampiyonanın ikinci gününde, 5 maç yapıldı.
Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
İspanya-Gürcistan: 4-0
Polonya-Fransa: 5-1
İtalya-Belçika: 4-0
İngiltere-Yunanistan: 8-0
Rusya-İrlanda: 2-0
Şampiyonanın açılış maçında dün Almanya'yı 7-0 mağlup eden Türkiye, A Grubu'ndaki ikinci maçında yarın Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.