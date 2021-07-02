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AVM çalışma saatleri | 1 Temmuz'dan sonra AVM'ler pazar günü açık mı? AVM'ler kaçta kapanıyor?

AVM çalışma saatleri | 1 Temmuz'dan sonra AVM'ler pazar günü açık mı? AVM'ler kaçta kapanıyor? 1 Temmuz'dan sonra ülke genelinde uygulanan bir çok korona tedbiri kaldırıldı. Vatandaşları yakından ilgilendiren en önemli konu sokağa çıkma yasağının kaldırılması oldu. Peki sokağa çıkma yasakları kaldırılınca AVM'ler pazar günü açık mı olacak? AVM'ler 1 Temmuz'dan sonra pazar günleri açık mı? AVM'ler kaçta açılıyor? 1 Temmuz'dan sonra AVM'ler kaçta kapanıyor? İşte AVM'lerin güncel çalışma saatleri...

AVM çalışma saatleri | 1 Temmuz'dan sonra AVM'ler pazar günü açık mı? AVM'ler kaçta kapanıyor?
02.07.2021 09:20:22
AVM çalışma saatleri | 1 Temmuz'dan sonra AVM'ler pazar günü açık mı? AVM'ler kaçta kapanıyor?

Koronavirüs tedbileri 1 Temmuz'dan itibaren kaldırıldı. 1 Temmuz'dan itibaren başlanan yeni normalleşme takvimi kapsamında sokağa çıkma yasakları ve birçok yasak kaldırıldı.

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AVM çalışma saatleri | 1 Temmuz'dan sonra AVM'ler pazar günü açık mı? AVM'ler kaçta kapanıyor?

Sokağa çıkma yasaklarının kaldırılması ile iş yerlerinin çalışma günleri de yeninden düzenlendi. AVM'lerden alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar da pazar günü AVM'şer açık mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki 1 Temmuz'dan sonra pazar günü AVM'ler açık mı olacak?

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AVM çalışma saatleri | 1 Temmuz'dan sonra AVM'ler pazar günü açık mı? AVM'ler kaçta kapanıyor?

AVM'LER PAZAR GÜNÜ AÇIK MI?

1 Temmuz'dan sonra ülke genelinde AVM'lerin çalışma saatleri ve günleri de değişecek. Peki AVM'ler Pazar günü açık olacak mı? AVM'ler 1 Temmuz'dan sonra pazar günleri de açık olacak.

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AVM çalışma saatleri | 1 Temmuz'dan sonra AVM'ler pazar günü açık mı? AVM'ler kaçta kapanıyor?

AVM'LER 1 TEMMUZ'DAN SONRA PAZAR GÜNÜ SAAT KAÇA KADAR AÇIK

AVM'ler normalleşme kapsamında normal çalışma günlerine döndü. AVM'ler, tam normalleşmenin geçerli olacağı 1 Temmuz tarihine kadar 07.00 ile 21.00 saatleri arasında hizmet veriyordu.

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AVM çalışma saatleri | 1 Temmuz'dan sonra AVM'ler pazar günü açık mı? AVM'ler kaçta kapanıyor?

AVM ÇALIŞMA SAATLERİ

Alışveriş merkezleri 1 Temmuz'da başlayan yeni normalleşme uygulamasına göre normal çalışma saatlerine geçecek. Hafta sonu AVM çalışmala saatleri de pandemi öncesindeki gibi olacak. AVM'ler sabah saat 10.00 akşam saat 22.00 arasında açık olacak.

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AVM çalışma saatleri | 1 Temmuz'dan sonra AVM'ler pazar günü açık mı? AVM'ler kaçta kapanıyor?
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AVM çalışma saatleri | 1 Temmuz'dan sonra AVM'ler pazar günü açık mı? AVM'ler kaçta kapanıyor?
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AVM çalışma saatleri | 1 Temmuz'dan sonra AVM'ler pazar günü açık mı? AVM'ler kaçta kapanıyor?
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