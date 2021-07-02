AVM çalışma saatleri | 1 Temmuz'dan sonra AVM'ler pazar günü açık mı? AVM'ler kaçta kapanıyor?

AVM çalışma saatleri | 1 Temmuz'dan sonra AVM'ler pazar günü açık mı? AVM'ler kaçta kapanıyor? 1 Temmuz'dan sonra ülke genelinde uygulanan bir çok korona tedbiri kaldırıldı. Vatandaşları yakından ilgilendiren en önemli konu sokağa çıkma yasağının kaldırılması oldu. Peki sokağa çıkma yasakları kaldırılınca AVM'ler pazar günü açık mı olacak? AVM'ler 1 Temmuz'dan sonra pazar günleri açık mı? AVM'ler kaçta açılıyor? 1 Temmuz'dan sonra AVM'ler kaçta kapanıyor? İşte AVM'lerin güncel çalışma saatleri...