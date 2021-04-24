AUZEF online sınava nasıl giriş yapılır? 2021 AUZEF sınavında internet kesilirse ne olacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) online sınavları başladı. Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında AUZEF bahar dönemi sınavları uzaktan online olarak yapılacak. 2021 AUZEF sınavına hazırlanan binlerce kişi de AUZEF online sınava nasıl giriş yapılır? sorusunu sormaya başladı. AUZEF sınavında aksilik yaşamak istemeyen öğrenciler akıllarındaki soruları internette yanıt bulmaya çalışıyor. Peki AUZEF sınavında internet kesilirse ne olacak? AUZEF sınavında elektrikler giderse ne olacak? 2021 AUZEF sınavı internet kesilirse geçersiz mi sayılacak? Korona olanlar AUZEF sınavına sonradan katılabilir mi?

AUZEF ONLİNE SINAVA NASIL GİRİŞ YAPILIR?

AUZEF yani İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde kayıtlı binlerce öğrenci için sınav haftası geldi çattı. AUZEF bahar yılı ara sınavları online oalrak yapılacak. Sınavlar bugünden itibaren başladı. Ara sınav sürecine dahil olacak olan öğrenciler, 5 Mayıs tarihine kadar sınavlarını tamamlayabilecek. AUZEF sınavına girecek olan öğrenciler de AUZEF online sınava nasıl giriş yapılır? sorusunu sormaya başladı. İşte AUZEF online sınava giriş yöntemi;

1. Adım: Sınava girecek olan adaylar "https://esinav.istanbul.edu.tr" adresine giriş yapmaları gerekiyor.

2. Adım: Açıklan ekrandan kullanıcı adı girilmeli.

3. Adım: Daha sonra şifre hatasız olarak girilmeli ve giriş tuşuna basılmalı.

4. Adım: Açılan ekrandan sınava katılımınızı başlatabilirsiniz.

2021 AUZEF SINAVINDA İNTERNET KESİLİRSE NE OLACAK?

Online sınavlara internet bağlantısı olan kişisel bilgisayarınız/tabletiniz veya cep telefonunuzdan girebilirsiniz. Meydana gelebilecek elektrik/internet kesintisi vb. sorunlardan fakültemiz sorumlu değildir. Gerekli tedbirleri almak öğrencinin sorumluluğundadır.

2021 AUZEF SINAVINDA ELEKTRİKLER GİDERSE NE OLACAK?

İnternet/elektrik kesilmesi vb. sorunlarla karşılaşmanız halinde daha sonra istediğiniz gün ve saatte sisteme tekrar girip kaldığınız yerden –son gördüğünüz soru yerine başka yeni bir soru gösterilecektir- ve kalan sınav süresi ile sınavınıza devam edip sınavınızı tamamlayabilirsiniz.

2021 BAHAR DÖNEMİ AUZEF ARA SINAVLARI NE ZAMAN YAPIALCAK?

2021 yılı bahar dönemi vize sınavına binlerce öğrenci katılacak. Sıanva hazırlanan öğrenciler 2021 AUZEF sınavları ne zaman sorusunu sormaya başladı. 2021 AUZEF sınavları 24 Nisan - 5 Mayıs 2021 tarihlerinde yapılacak. Sınavlar 04.00 ile 23.59 saatleri arasında yapılacak. Her ders için, belirtilen sınav takviminden bir gün tayin edilecek.

AUZEF SINAVLARI KAÇ DAKİKA VE KAÇ SORU OLACAK?

AUZEF Ara sınavda her bir ders için 35 dakika süre verilecek, çoktan seçmeli 25 soru olacak.

AUZEF SINAVLARI SON GÜN NE ZAMAN?

AUZEF vize sınavları 5 Mayıs 2021'de sona erecek.

AUZEF NEDİR?

AUZEF, 08.04.2010 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak “Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi” kurulması uygun görülmüş olup karar, 28 Nisan 2010 tarihli ve 27565 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Fakültemiz, ilk defa 2011-2012 eğitim-öğretim yılında öğrenci kabul etmeye başlamıştır. AUZEF bünyesinde İstanbul Üniversitesi'ne bağlı örgün öğretim veren fakültelerin bazı bölümlerini de barındırmaktadır. Bu bölümlere AUZEF tarafından yalnızca sınavlar ve derslerin teknik hizmetleri konusunda destek sağlanmakta olup, diğer öğrencilik işlemleri (kayıt, mezuniyet, kayıt yenileme, belge temini, askerlik işlemleri vb.) ilgili fakültelerin öğrenci işleri tarafından gerçekleştirilmektedir.

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