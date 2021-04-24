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AUZEF online sınava nasıl giriş yapılır? 2021 AUZEF sınavında internet kesilirse ne olacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) online sınavları başladı. Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında AUZEF bahar dönemi sınavları uzaktan online olarak yapılacak. 2021 AUZEF sınavına hazırlanan binlerce kişi de AUZEF online sınava nasıl giriş yapılır? sorusunu sormaya başladı. AUZEF vize sınavında aksilik yaşamak istemeyen öğrenciler akıllarındaki soruları internette yanıt bulmaya çalışıyor. Peki AUZEF sınavında internet kesilirse ne olacak? AUZEF vize sınavında elektrikler giderse ne olacak? 2021 AUZEF sınavı internet kesilirse geçersiz mi sayılacak? Korona olanlar AUZEF sınavına sonradan katılabilir mi?

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24.04.2021 18:56:31
AUZEF online sınava nasıl giriş yapılır? 2021 AUZEF sınavında internet kesilirse ne olacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) online sınavları başladı. Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında AUZEF bahar dönemi sınavları uzaktan online olarak yapılacak. 2021 AUZEF sınavına hazırlanan binlerce kişi de AUZEF online sınava nasıl giriş yapılır? sorusunu sormaya başladı. AUZEF sınavında aksilik yaşamak istemeyen öğrenciler akıllarındaki soruları internette yanıt bulmaya çalışıyor. Peki AUZEF sınavında internet kesilirse ne olacak? AUZEF sınavında elektrikler giderse ne olacak? 2021 AUZEF sınavı internet kesilirse geçersiz mi sayılacak? Korona olanlar AUZEF sınavına sonradan katılabilir mi?

AUZEF ONLİNE SINAVA NASIL GİRİŞ YAPILIR?

AUZEF yani İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde kayıtlı binlerce öğrenci için sınav haftası geldi çattı. AUZEF bahar yılı ara sınavları online oalrak yapılacak. Sınavlar bugünden itibaren başladı. Ara sınav sürecine dahil olacak olan öğrenciler, 5 Mayıs tarihine kadar sınavlarını tamamlayabilecek. AUZEF sınavına  girecek olan öğrenciler de AUZEF online sınava nasıl giriş yapılır? sorusunu sormaya başladı. İşte AUZEF online sınava giriş yöntemi;

1. Adım: Sınava girecek olan adaylar  "https://esinav.istanbul.edu.tr" adresine giriş yapmaları gerekiyor.

2. Adım: Açıklan ekrandan kullanıcı adı girilmeli.

3. Adım: Daha sonra şifre hatasız olarak girilmeli ve giriş tuşuna basılmalı.

4. Adım: Açılan ekrandan sınava katılımınızı başlatabilirsiniz.

AUZEF_online_sınava_nasıl_giriş_yapılır

AUZEF 2021 ONLİNE SINAVA (VİZE) GİRİŞ EKRANI

2021 AUZEF SINAVINDA İNTERNET KESİLİRSE NE OLACAK?

Online sınavlara internet bağlantısı olan kişisel bilgisayarınız/tabletiniz veya cep telefonunuzdan girebilirsiniz. Meydana gelebilecek elektrik/internet kesintisi vb. sorunlardan fakültemiz sorumlu değildir. Gerekli tedbirleri almak öğrencinin sorumluluğundadır.

2021 AUZEF SINAVINDA ELEKTRİKLER GİDERSE NE OLACAK?

İnternet/elektrik kesilmesi vb. sorunlarla karşılaşmanız halinde daha sonra istediğiniz gün ve saatte sisteme tekrar girip kaldığınız yerden –son gördüğünüz soru yerine başka yeni bir soru gösterilecektir- ve kalan sınav süresi ile sınavınıza devam edip sınavınızı tamamlayabilirsiniz.

2021 BAHAR DÖNEMİ AUZEF ARA SINAVLARI NE ZAMAN YAPIALCAK?

2021 yılı bahar dönemi vize sınavına binlerce öğrenci katılacak. Sıanva hazırlanan öğrenciler 2021 AUZEF sınavları ne zaman sorusunu sormaya başladı. 2021 AUZEF sınavları 24 Nisan - 5 Mayıs 2021 tarihlerinde yapılacak. Sınavlar  04.00 ile 23.59 saatleri arasında yapılacak. Her ders için, belirtilen sınav takviminden bir gün tayin edilecek.

AUZEF SINAVLARI KAÇ DAKİKA VE KAÇ SORU OLACAK?

AUZEF Ara sınavda her bir ders için 35 dakika süre verilecek, çoktan seçmeli 25 soru olacak.

AUZEF SINAVLARI SON GÜN NE ZAMAN?

AUZEF vize sınavları 5 Mayıs 2021'de sona erecek.

AUZEF NEDİR?

AUZEF, 08.04.2010 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak “Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi” kurulması uygun görülmüş olup karar, 28 Nisan 2010 tarihli ve 27565 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Fakültemiz, ilk defa 2011-2012 eğitim-öğretim yılında öğrenci kabul etmeye başlamıştır. AUZEF bünyesinde İstanbul Üniversitesi'ne bağlı örgün öğretim veren fakültelerin bazı bölümlerini de barındırmaktadır. Bu bölümlere AUZEF tarafından yalnızca sınavlar ve derslerin teknik hizmetleri konusunda destek sağlanmakta olup, diğer öğrencilik işlemleri (kayıt, mezuniyet, kayıt yenileme, belge temini, askerlik işlemleri vb.) ilgili fakültelerin öğrenci işleri tarafından gerçekleştirilmektedir.

AUZEF 2020-2021 AKADEMİK TAKVİM

Yarıyıl Başlangıç ve Sonları Güz Dönemi Bahar Dönemi
Eğitim-Öğretim Yılı Başlangıcı 28 Eylül 2020 08 Mart 2021
Eğitim-Öğretim Yılı Sonu 01 Ocak 2021 11 Haziran 2021
Kayıt Yenileme Tarihleri Güz Dönemi Bahar Dönemi
Yeni Kayıt Hakkı Kazananlar İçin Fakülteye İlk Kayıt Tarihleri 22 - 26 Şubat 2021
Kayıtlı Öğrenciler İçin 14 - 18 Eylül 2020 22 - 26 Şubat 2021
KATKI PAYI / ÖĞRENİM ÜCRETİ ÖDEME İŞLEMLERİNİ TAMAMLAYAN ÖĞRENCİLERİN DERSLERİ FAKÜLTE TARAFINDAN SEÇİLECEKTİR.
Yeni Öğrenci Kayıt Tarihleri
YKS İle Kayıt Hakkı Kazananların Kayıt Tarihleri 31 Ağustos - 06 Eylül 2020
DGS İle Kayıt Hakkı Kazananların Kayıt Tarihleri 9 - 15 Ekim 2020
İÜYÖS ile Kayıt Hakkı Kazananların Kesin Kayıt Tarihleri 19 - 23 Ekim 2020
İkinci Üniversite Kayıt Tarihleri 01 Eylül - 30 Eylül 2020
Ders Seçme, Ekleme, Silme ve Üstten Ders Alma Tarihleri Güz Dönemi Bahar Dönemi
Ders Seçim İşlemleri Tarihleri 21 Eylül - 25 Eylül 2020 22 Şubat - 26 Şubat 2021
Ders Ekle-Sil Tarihleri 28 Eylül - 02 Ekim 2020 1 Mart - 5 Mart 2021
Üstten Ders Alma Tarihleri 28 Eylül - 02 Ekim 2020 1 Mart - 5 Mart 2021
Muafiyet Başvuru Tarihleri 28 Eylül - 21 Ekim 2020 -
Muafiyet İtiraz Tarihleri 21 Ekim - 22 Ekim 2020 -
 Yatay Geçiş Başvuru ve Kayıt Tarihleri Güz Dönemi Bahar Dönemi
Ek Madde-2 Kayıt ve Ödeme Tarihleri 28 Eylül - 02 Ekim 2020 -
Kurumlararası Yatay Geçiş ve Kayıt ve Ödeme Tarihleri 28 Eylül - 02 Ekim 2020 1 Mart - 5 Mart 2021
Kurum İçi Yatay Geçiş Kayıt  ve Ödeme Tarihleri 28 Eylül - 02 Ekim 2020 -
Ek Madde -1 Kayıt ve Ödeme Tarihleri 05 Ekim - 09 Ekim 2020 -
Vize, Bitirme, Telafi ve Tek Ders Sınavı Tarihleri Güz Dönemi Bahar Dönemi
Ara Dönem (Vize) Sınavları 21 - 29 Kasım 2020 24 Nisan - 5 Mayıs 2021
 Sınavlara hangi gün ve saatlerde girileceği esinav.istanbul.edu.tr adresinden daha sonra açıklanacaktır.
Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 02 - 10 Ocak 2021 12 - 13 Haziran 2021
Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 30 Ocak 2021-01 Şubat 2021 (3 Gün)
05 Şubat 2021-07 Şubat 2021 (3 Gün)		 17 - 18 Temmuz 2021 
Mezuniyete Üç Ders Sınavı 08 Ağustos 2021

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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