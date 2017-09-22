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ATV ölüm getirdi!
Bolivya'da kontrolünü kaybettiği ATV ile takla atan sürücü hayatını kaybetti.
ATV ölüm getirdi!
Bolivya'da kontrolünü kaybettiği ATV ile takla atan sürücü hayatını kaybetti.
Kamyon böyle patladı!
Kamyonda meydana gelen patlama böyle görüntülendi. Nerede çekildiği bilinmeyen görüntülerde, bir kamyonda patlama meydana geldiği görülüyor. Patlama sırasında 2 kişinin metrelerce havaya fırlayarak yola savrulduğu gözlenirken, o sırada yoldan geçen sürücü ve yayalar ise büyük bir panik yaşıyor.
Cumhurbaşkanı MTV zammı hakkında ilk kez konuştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de düzenlenen yeni yasama yılı resepsiyonunda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Erdoğan, MTV zammı hakkında da önemli açıklamalarda bulundu.
Nefes kesen hırsız polis kovalamacası kamerada
Sultanbeyli'de hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 kişi ile polis ekipleri arasında yaşanan nefes kesen kovalamaca cep telefonu kameralarına yansıdı. Polis havaya ateş açarak hırsızlara 'dur' ihtarında bulunurken yapılan kovalamaca sonrası hırsızlar kıskıvrak yakalandı.
'Bu çağrıya MHP olarak katılabiliriz'
MHP lideri Devlet Bahçeli, 'Cumhurbaşkanı diyor ki bu sorunların altından kalkabilmek, hem uyum yasaları hem Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne dönüştürebilmek hem de karşı karşıya kaldığımız iç ve dış sorunları çözebilmek için bir parlamentoda temsil edilen partilere çağrıda bulunuyorlar. Bu çağrı önemli bir çağrıdır. Bu çağrıya MHP olarak katılabileceğimizi söylüyorum' dedi.
Market önünde bekleyen vatandaşlar kazadan kıl payı kurtuldu
Muğla’nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil ve motosikletin çarpışması sonucunda motosiklet sürücüsü ve arkada oturan yolcu taklalar atarak market önünde bekleyen vatandaşların üstüne savruldu. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada market önünde duran vatandaşlar ise şans eseri yara almadan kurtuldu.
ABD'de konsere silahlı saldırı!
ABD'nin Nevada eyaletinde bulunan Las Vegas kentindeki bir açık hava konserinde otomatik silahlarla düzenlenen saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı var... Olaya ait sosyal medyada yayınlanan videoda çok sayıda ağır silahla ateş açıldığı sesi duyuluyor. Polis operasyonuyla saldırganın etkisiz hale getirildiği belirtilirken Reuters, ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğünü, 24 kişinin de yaralandığını duyurdu.
Halk otobüslerine dadanan hırsız güvenlik kamerasında
Çekmeköy’de gece saatlerinde özellikle halk otobüslerine girerek, hırsızlık yapan şahıs güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde rahatlığıyla dikkat çeken hırsız otobüs sahiplerini canından bezdirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama yılı açılışı için TBMM’de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26. Dönem 3. Yasama Yılı açılışı için Türkiye Büyük Millet Meclisine geldi.
Patlayan trafo alev alarak yandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Narlıkaya kırsal mahallesindeki trafonun alev alarak yanması köylüler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
İstanbul'un 15 ilçesinde eş zamanlı korsan kitap operasyonu
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlilerince, 15 ilçede tespit edilen 40 adrese eş zamanlı korsan kitap operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda 30 kişi gözaltına alınırken, toplam 270 bin 296 adet korsan ürün ele geçirildi.
Beyoğlu’nda restorana silahlı saldırı
Beyoğlu’nda dün bir restorana düzenlenen silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.
Çaydanlığın içinde servet unuttu
Arnavutköy’de aldığı çaydanlığı değiştirerek Fransa’ya giden bir vatandaş, değiştirdiği çaydanlığın içinde servet unuttu. 2 kilo altın ve 20 bin dolar unutan vatandaş, annesini arayarak durumu iletti. Bunun üzerine iş yerine gelen anne, değiştirilen çaydanlığın içine bakınca unutulan para ve altınları buldu.
Kosova milletvekilleri canlı yayında yumruklaştı
Kosova Meclisi milletvekilleri arasında canlı yayında başlayan sert tartışma yumruklaşma ile bitti.
Somalili askerlerin Türkçe şarkısıyla, Mogadişu’da askeri üs açıldı
Somali’nin başkenti Mogadişu’da askeri üs açıldı. Törende Somalili askerler, Türkçe şarkılar seslendirdi.
'Hak eden taraf galibiyete uzandı'
Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında hakemin fahiş bir hata yaptığını belirterek, “Penaltı golüne karşın son dakikada atılan golle hak eden taraf galibiyete uzandı” ifadelerini kullandı.
Konya’da akılalmaz olay
Konya’da 33 haftalık hamile olduğu öğrenilen 36 yaşındaki kadının, tuvaletini yaptığı sırada gerçekleşen doğum sonrası tuvalete düşen bebeği yaşamını yitirdi.
Genç kadının ölümüne 15 yaşındaki kız neden olmuş
Adana’da 1 kadının ölmesine neden olan kazada otomobili kullandığı belirlenen 15 yaşındaki genç kız, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Genç kızın ifadesinde ise, 'Erkek arkadaşım o gece arabayı sürmeyi öğretiyordu' dediği öğrenildi.
Sofuoğlu ambulans uçakla İstanbul'a getirildi
Fransa'da düzenlenen Supersport 2017 sezonunun 8. yarışında kaza yaparak hastaneye kaldırılan Milli Motorcu Kenan Sofuoğlu bugün ambulans uçakla İstanbul'a geldi.
Rehin aldığı kişi polis çıktı, canından oldu!
Arima'da bir kişi soygun için girdiği kumarhanede iki kişiyi rehin almak istedi. Ancak rehinlerden birisi polisti. Polis, ruhsatlı silahını çekti ve soyguncuya ateş etti. Soyguncu anında yere yığıldı.
Mahsur kalan kediyi gönüllü öğrenciler kurtardı
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen Damla Projesi kapsamında Yenişehir'e bağlı Karaca Ahmet köyüne gelen 20 kişilik öğrenci gurubu çukura düşen yavru kedinin kurtarılmasına yardım etti.
Ölmeden dakikalar önce sosyal medyada canlı yayın yapmış
Konya'da 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de ağır yaralandığı kazada, araç sürücüsünün kazadan dakikalar önce kaza yaptığı yolda çektiği videosunu sosyal medyada paylaştığı ortaya çıktı. Sürücü Mehmet Büyükuyanık'ın görüntülerde 200 kilometre hız yaptığı dikkatleri çekti.
İstiklal Marşı'nı unutan görevli zor anlar yaşadı
Amasya'da bir hastanede düzenlenen afet tatbikatı öncesinde ses sisteminin bozulması ve canlı okumak isteyen görevlinin de sözleri unutması üzerine İstiklal Marşı yarıda kaldı. Ses sisteminin bozulduğunu ve önünde yazılı olmadığını söyleyen görevliye izleyenlerin yardımı da yeterli olmadı.
Gökhan Saki rakibini bayılttı!
Dünya Kick Boks Şampiyonu Gökhan Saki, ilk UFC maçında Brezilyalı Luis Henrique ile karşılaştı. Saki, tam sendelediği sıralarda vurduğu müthiş sol kroşe ile rakibini nakavt etti. Spikerin bu sırada 'Turkish Tyson' demesi de dikkatlerden kaçmadı.
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