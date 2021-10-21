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Atölyede işlediği ahşap ürünleri seyyar tablasıyla satıyor

Atölyede işlediği ahşap ürünleri seyyar tablasıyla satıyor

2021-10-21 12:02:53
Ankara'daki MTA yerleşkesinde meydana gelen patlama anı böyle görüntülendi

Ankara'daki MTA yerleşkesinde meydana gelen patlama anı böyle görüntülendi

Ankara'da, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) yerleşkesinde doğal gaz vanasında art arda 2 büyük patlama meydana geldi. Can kaybı olmazken, patlama sonrası çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Sergen Yalçın: Oyundan dolayı bir üzüntüm yok

Sergen Yalçın: Oyundan dolayı bir üzüntüm yok

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü maçında Sporting'e 4-1 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ve futbolcu Josef de Souza, maçın ardından düzenlenen basın toplantısına katıldı. Sergen Yalçın, oyundan dolayı bir üzüntüsü olmadığını, 4-1'lik skorun maçı yansıtmadığını söyledi.
Kontrol noktasında ceza bekliyordu; sürpriz hediyeyle karşılaştı

Kontrol noktasında ceza bekliyordu; sürpriz hediyeyle karşılaştı

Antalya'da Trafik Şube ekipleri trafikte seyir halinde giden kasksız motosiklet sürücülerini kontrol noktasına yönlendirdi. Karşılarında Antalya Valisi Ersin Yazıcı'yı gören sürücüler başta şaşkınlık yaşadı. Trafik kurallarını ihlal ettiği için cezai işlem uygulanmasını bekleyen sürücülere Vali Yazıcı, 'Hayatıma kastım yok kaskım var' projesi kapsamında kask dağıttı.
Ekim ayının ortasında yazdan kalma günler

Ekim ayının ortasında yazdan kalma günler

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, ekim ayının ortasında güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, denize girip, güneşin ve denizin keyfini çıkardı.
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