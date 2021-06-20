'Atmaca' füzesinin isabet ettiği gemi bu hale geldi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ilk milli gemisavar füzesi Atmaca’nın tam isabetle vurduğu geminin görüntüsünü ’Milli gemisavar füzemiz çok güçlü ve etkin!’ notu ile paylaştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından, 'Mavi Vatanın çelik kılıcı Atmacanın vurduğu hedef gemiye ne olduğunu merak ediyor musunuz? Milli gemisavar füzemiz çok güçlü ve etkin!' notu ile Atmaca’nın vurduğu geminin görüntüsünü paylaştı. Görüntüde, gemide vurulma sonrası büyük hasar oluştuğu görüldü. Roketsan tarafından geliştirilen Atmaca füzesi 220 km menzili ve gelişmiş güdüm sistemi ile dikkat çekti.