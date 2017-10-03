Atiker Konyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları
03.10.2017 21:48:36
Atiker Konyaspor, Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Tedavileri süren Ömer Ali Şahiner, Vedat Bora ve Eren Albayrak'ın yer almadığı antrenmanda Amir Hadziahmetovic takımdan ayrı çalıştı.
Atiker Konyaspor, Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre milli takımlara giden futbolcular Serkan Kırıntılı, Lebogang Manyama, Nejc Skubic ve Wilfried Moke antrenmana katılmadı.
Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşunun ardından pas çalışması ve çift kale maç yaptı.
Tedavileri süren Ömer Ali Şahiner, Vedat Bora ve Eren Albayrak'ın yer almadığı antrenmanda Amir Hadziahmetovic takımdan ayrı çalıştı.
Atiker Konyaspor, ligde 14 Ekim Cumartesi günü Galatasaray'ı ağırlayacak. Yeşil-beyazlı ekibin milli maçlar nedeniyle 6, 7 ve 8 Ekim'de izin yapacağı öğrenildi.