Atı yorulunca arabayı kendisi çekti
Hurdacılık yapan Tarık Tok, atı yorulunca kendisi arabayı çekmeye başladı.
Rıhtım Caddesi'nde önceki gün atı arkaya bağlayıp, arabayı kendisi çeken kişiyi cep telefonu kamerasıyla çekenler, o anları sosyal medyada paylaştı.
Görüntüler, sosyal medyada ilgi çekti.
Arabayı çeken kişinin Ağa Mahallesi'nde yaşayan ve hurdacılık yapan 2 çocuk babası Tarık Tok olduğu ortaya çıktı.
Tarık Tok, yaklaşık 25 yaşındaki 'Gül' isimli atının yorulması nedeniyle aracı kendisinin çektiğini söyledi.