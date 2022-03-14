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Atı yorulunca arabayı kendisi çekti

Hurdacılık yapan Tarık Tok, atı yorulunca kendisi arabayı çekmeye başladı.

2022-03-14 10:50:11

Rıhtım Caddesi'nde önceki gün atı arkaya bağlayıp, arabayı kendisi çeken kişiyi cep telefonu kamerasıyla çekenler, o anları sosyal medyada paylaştı.

Görüntüler, sosyal medyada ilgi çekti.

Arabayı çeken kişinin Ağa Mahallesi'nde yaşayan ve hurdacılık yapan 2 çocuk babası Tarık Tok olduğu ortaya çıktı.

Tarık Tok, yaklaşık 25 yaşındaki 'Gül' isimli atının yorulması nedeniyle aracı kendisinin çektiğini söyledi.

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