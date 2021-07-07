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Atatürk heykeline çekiçle saldırdı, gözaltına alındı

Olay, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Hocaalizade Mahallesi’ndeki Bursa Valiliği önünde meydana geldi. Valilik önündeki Atatürk heykeline çıkan M.Y., elindeki çekiçle mermerlere vurmaya başladı. Bu sırada valilik önünde bekleyen Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri M.Y.’ye müdahale eden polisler, şüpheliyi etkisiz hale getirerek gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Konuyla ilgili Bursa Valiliği'nden yapıan yazılı açıklamada, 'İlimiz Osmangazi İlçesi Hocaalizade Mahallesi'nde bulunan Atatürk heykeline; 07 Temmuz 2021 günü saat 14.10 sıralarında, elinde keser bulunan M.Y. isimli şahsın zarar vermeye çalıştığının tespit edilmesi üzerine olay yerinde bulunan güvenlik güçlerince şahıs etkisiz hale getirilmiştir. Yapılan ilk incelemede akli dengesinin yerinde olmadığı değerlendirilen şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur' denildi.

2021-07-07 18:29:28
Meyve suyu tesisinde ayakkabıyla vişne çiğnendiği görüntülendi!

Meyve suyu tesisinde ayakkabıyla vişne çiğnendiği görüntülendi!

Afyonkarahisar'da meyve alım tesisinde bir işçinin toplanan vişneleri ayakkabılarıyla çiğnerken çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından olayla ilgili Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından işletmeye para cezası uygulandı. Sultandağı'na bağlı Yeşilçiftlik beldesindeki Aşağı Mahalle Muhtarı Ramazan Gökmen'e ait ürün toplama merkezinde çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, işçiler meyve suyu yapımı için alımı yapılan vişneleri stoklarken, bir işçinin ayakkabısıyla vişneleri çiğnediği anlar yer aldı.
Yavru köpeği ezen sürücü yoluna devam etti

Yavru köpeği ezen sürücü yoluna devam etti

Konya'da, sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil, yolun ortasında yatan yavru bir köpeği ezdi. Köpeğin öldüğü, otomobil sürücüsünün durmadan yoluna devam ettiği o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, geçen cuma günü merkez Selçuklu ilçesi Tepekent Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen sürücünün kullandığı otomobil, yolda yatan yavru köpeğin üzerinden geçti. Sürücüsünün durmadan yoluna devam ettiği o anlar cadde üzerinde bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin yatan yavru köpeğin üzerinden geçmesi ve uzaklaştığı anlar yer aldı.
Esenyurt'ta çocuk parkında dehşet

Esenyurt'ta çocuk parkında dehşet

Olay dün akşam saatlerinde Esenyurt Yenikent Mahallesi'nde bulunan bir çocuk parkında meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim A. ile bir kişi parkta tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın ardından çılgına dönen adam, bir zücaciye dükkanına girerek kurban kesimlerinde kullanılan bıçağı çaldı. Parkta oturan İbrahim A.'nın yanına dönen şüpheli, genç adamı göğüs ve karın bölgesinden bıçaklayarak kaçtı. Kanlar içinde yerde kalan İbrahim A.'ya çevredeki vatandaşlar müdahale ederken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yapılan müdahalenin ardından İbrahim A., ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kooperatif genel kurulunda yumruklu kavga

Kooperatif genel kurulunda yumruklu kavga

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi 68’inci Olağan Genel Kurulu, Kadir Has Stadyumu'nda yapıldı. Mevcut Başkan Hüseyin Akay ve Vedat Ali Özışık'ın yarıştığı genel kurulda oy kullanmak isteyen çiftçiler, seçimin yapıldığı stadyumun çevresinde toplandı. Burada taraflar arasında laf atma meselesi nedeniyle çıkan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga, polis ve özel güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle son buldu.
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