Ataşehir saldırganının ilk ifadesi

02.10.2017 01:09:24

TIMETURK | HABER MERKEZİ

Ataşehir'de kaldırımda yürürken başörtülü bir kadına önce omuz atıp, sonra da yumruk atan saldırgan, emniyet güçlerinin çalışması sonucu yakalandı. Saldırgan şahsın yakalandıktan sonra verdiği ilk ifade "canım sıkkındı, ailemle tartışmıştım." oldu.

İLK İFADESİ

Hakan D. emniyetteki ilk ifadesinde, "Ailemle tartışmış, sinirli bir şekilde dışarı çıkmıştım. Yürürken bir kadına çarptım. Kadın bana, 'Önüne baksana geri zekalı' dedi. Ben de moralim çok bozuk olduğundan dönüp omuzundan hızlıca ittim." dediği öne sürüldü.

OLAY NASIL GELİŞTİ?

Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesinde,sırt çantası ile kaldırımda yürüyen bir kişi, aynı kaldırımda karşıdan gelen A.Ç'ye omuz attı. Görüntülerde genç kadını kaldırımda sıkıştırarak omuz attığı anlaşılan saldırgan, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmek istedi. A.Ç kendisini uyarınca, hızla A.Ç'ye doğru gelen saldırgan, attığı sert yumrukla A.Ç'yi yere serdi. Daha sonra yoluna devam etti.

TIP ÖĞRENCİSİ ÇIKTI

Bir süre yerden kalkamayan kadına etraftaki vatandaşlar yardım etti. Çantası ve elindeki telefonu da savrulan kadın, zorlukla ayağa kalktıktan sonra yoluna devam etmeye çalıştı. Sosyal medyada, olaydan sonra yakalanamayan saldırganın bulunması için kampanya başlatıldı. Pek çok kullanıcı videoyu ilgili yetkililerle paylaşarak, saldırganın yakalanması için çağrı yaptı.

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamera görüntülerinden saldırganın Hakan D. olduğunu belirledi. Yapılan operasyonda Hakan D. akşam saatlerinde gözaltına alındı. Hakan D'nin Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 3. sınıfta dondurduğu ve ağabeylerinin marketinde çalıştığı anlaşıldı. Hakan D, emniyette sorguya alındı.