01.10.2017 00:30:22

Ataşehir'de bir kadının darbedilmesi olayına karışan ve kimliği belirlenen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ferhatpaşa Mahallesi'nde ismi öğrenilemeyen bir kadının yolda yürürken, bir erkek tarafından darbedilmesine ilişkin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler incelemeye alındı.

Yapılan incelemelerde, yolda yürüyen kadına önce çarpıp ardından yumruk atan şüphelinin kimlik bilgilerini tespit eden ekipler, şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Sosyal paylaşım sitelerinde paylaşılan görüntülerde zanlının kadına omuz attıktan sonra yanına gelerek yumruk atması ve kadının aldığı darbeyle yere yığılması görülüyor.

Darpedilen kadının sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.