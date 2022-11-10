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Ataşehir Belediyesi'nde rüşvet skandalı! Görevden alındı

Ateşehir Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü S.Ö.'nün rüşvet aldığı iddia edilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

2022-11-10 14:35:46

Ataşehir Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü S.Ö.'nün yer aldığı görüntülerde rüşvet aldığı iddia edildi.

Görüntülerde odasında iki kişiyle görüşen S. Ö.'nün bu kişilerden parayı alarak çekmecesine koyduğu görülüyor.

Tepki çeken görüntülerle ilgili Ataşehir Belediyesi'nden açıklama geldi.

Açıklamada, "Bir kısım sosyal medya ile basın kurumlarında çıkan, kurumumuzun bir çalışanı hakkında paylaşılan görüntülere dair bilgi sahibi olunması üzerine, görüntülerde yer alan içeriğin neye ilişkin olduğu ve gerçek olup olmadığı konusunda, başkanlık emriyle teftiş kurulu müdürlüğümüzce inceleme/soruşturma başlatılmış olup, başkanlığımızca bu kişinin görevine son verilmiştir. Haberlerdeki görüntülere dair kurumumuz tarafından İstanbul Anadolu Başsavcılığı'na gereği için müracaat edilmiş olup, konu hakkında gerekli tüm hassasiyet özenle gösterilmektedir" denildi.

Bu arada İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ise ruhsat müdürüyle ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığını açıkladı.

 

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