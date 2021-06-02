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Ataman'dan Almanya'ya tepki: Bizi ezmeye çalışıyorlar ama biz ezilmeyiz

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde şampiyon olan Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman'ın kızları, kariyerinin en başarılı gününde babalarının yanında olamamanın üzüntüsünü yaşıyor. Almanya'ya gidememenin üzüntüsünü ve hayal kırıklığını yaşadıklarını belirten Ceren Ataman, 'İstanbul'a gelir gelmez vize işlemlerine başladık. Takımın uçağına yetişemeyebilirdik ama babam bizim için perşembe (29 Mayıs) gününe de bilet almıştı. Vize alırız diye düşünüyorduk. Diğer takımların aileleri giderken böyle bir şey söz konusu olmaz diye düşünmüştük. Perşembe günü babam bize 'Vize başvurularınızı kabul etmiyorlar' diye mesaj attı. Çok üzüldük. Orada olmayı çok isterdik. İki doz aşımızı da olduk. Aşımızı yaptırdığımızı için vize verilmesi gerekiyordu. Bu durumun pandemiyle alakasız olduğunu düşünüyorum. Bilerek yapılmış gibi hissettim.' ifadelerini kullandı.

2021-06-02 12:40:51
Genç kız, köpeklerini kurtarmak için ayı ile dövüştü!

Genç kız, köpeklerini kurtarmak için ayı ile dövüştü!

ABD’nin California eyaletinde genç bir kız, evinin arka bahçesindeki duvarın üzerine çıkan anne ayıyı çıplak elleri ile iterek duvarın diğer tarafına düşürdü.17 yaşındaki genç kız Hailey Morinico, arka bahçesinde köpeklerine göz diken ayıyı gördüğünde gözünü kırpmadan ayıdan köpeklerini kurtardı. Araştırmalara göre Californiya’da ayı nüfusu ise son yirmi yılda ciddi yükseliş kaydetti. 1980’lerin başında tahmini 10 bin olan ayı nüfusu günümüzde 30 bine yükseldiği tahmin ediliyor.
Erdoğan'dan esprili yaklaşım; '2 hayvanım vardı, şimdi 1' diyen gazeteciye: Öldürdün mü?

Erdoğan'dan esprili yaklaşım; '2 hayvanım vardı, şimdi 1' diyen gazeteciye: Öldürdün mü?

TRT 1 canlı yayında gazetecilerin sorularını cevaplandıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gazeteci Hasan Öztürk’e yönelttiği soru ile birlikte esprili diyalog geçti. “Sende kaç tane hayvan var?” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, ‘Geçen haftaya kadar 2 hayvanım vardı, şimdi 1’ diyen gazeteciye: ‘Öldürdün mü?’ diye sordu
YPG/PKK'ya karşı Münbiç'te isyan büyüyor!

YPG/PKK'ya karşı Münbiç'te isyan büyüyor!

Terör örgütü YPG/PKK'nın gençleri 'zorunlu askerlik' adı altında zorla silahlı kadrosuna katma uygulamasına karşı Münbiç ilçe merkezinde ve kırsal kesimindeki halkın örgüt karşıtı gösterileri büyüyerek sürüyor.
Çamlıca Kulesi, kapılarını ziyaretçilere açtı

Çamlıca Kulesi, kapılarını ziyaretçilere açtı

PTT Kule A.Ş Genel Müdürü Ahmet Selami Söğüt, kule hakkında açıklamalarda bulundu. Kulenin hafta içi ziyaretçilerine açık olacağını belirten Söğüt, 'Kulemiz pandemi koşulları nedeniyle hafta içi sabah 10, akşam 21 arasında hizmet verecek. Sadece pazar günleri kapalı olacağız. Onun dışındaki bütün günlerde burada misafirlerimizi ağırlıyor olacağız. Kulemiz zemin altında 4 olmak üzere toplamda 49 kattan oluşmakta. Yapısal yüksekliği zemin üzerinde 369 metre, deniz seviyesinden ise 587 yüksekliktedir. Kulemiz ayrıca 20 dönümlük bir peyzaj ve alanlarıyla da aynı zamanda tam bir botanik bahçesidir. Kulemiz sadece seyir terasları ve restoran katlarıyla değil aslında etkinlikleriyle de İstanbul'un cazibe merkezlerinden biri haline gelecektir' diye konuştu.
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