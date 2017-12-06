Asya borsaları
06.12.2017 09:47:40
Asya borsaları, küresel piyasalarda azalan risk iştahının etkisiyle negatif seyretti.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,97 azalışla 22.177,04 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 1,42 azalışla 2.474,37 puandan kapandı.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 1,23 kayıpla 3.262,93 puanda seyrediyor.
Hindistan Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde Sensex endeksi yüzde 0,20 değer kaybederek 32.736,97 puana gerilerken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,84 kayıpla 28.311,05 puanda bulunuyor.