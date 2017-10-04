Asya borsaları

04.10.2017 10:30:02

Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, ülkede hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) eylülde bir önceki aya kıyasla 0,6 puan azalarak 51 seviyesine geriledi. Dolar/yen paritesi ise 112,9 seviyelerine kadar yükselmesi sonrası saat 10.15 itibarıyla 112,6 seviyelerinde dengelendi.

PMI verisindeki gerilemeye karşın küresel risk iştahındaki artışın etkisiyle Japonya'da Nikkei 225 endeksi, 20.689,08 puan ile Ağustos 2015'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Kapanışa doğru kazançlarının bir kısmını geri veren endeks, yüzde 0,1 artışla 20.626,66 puandan kapandı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 yükselişle 31.678,66 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 0,7 primle 28.358,12 puanda bulunuyor.

Çin ve Güney Kore piyasalarında ise tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor.