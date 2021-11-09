Aslıhan Gürbüz kimdir, kaç yaşında? Aslıhan Gürbüz, Masumlar Apartmanı’nın Ceylan’ı oldu

Masumlar Apartmanı'nda Ceylan'ı kimin canlandıracağı belli oldu. Masumlar Apartmanı oyuncuları arasına katılan Aslıhan Gürbüz, Ceylan karakterine hayat verecek. En son Kırmızı Oda dizisinde rol alan Aslıhan Gürbüz, Ufak Tefek Cinayetler dizisinde canlandırdığı Merve Aksak karakteri ile hafızalara kazınmıştı.