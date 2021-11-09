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Aslıhan Gürbüz kimdir, kaç yaşında? Aslıhan Gürbüz, Masumlar Apartmanı’nın Ceylan’ı oldu

Aslıhan Gürbüz merak edilen isimler arasında yer alıyor. Masumlar Apartmanı dizisinde heyecanla beklenilen yeni karakterlerden biri olan Ceylan’ı, Aslıhan Gürbüz’ün canlandıracağı açıklandı. Peki, Aslıhan Gürbüz kimdir, kaç yaşında?

Aslıhan Gürbüz kimdir, kaç yaşında? Aslıhan Gürbüz, Masumlar Apartmanı’nın Ceylan’ı oldu
09.11.2021 14:30:54
Aslıhan Gürbüz kimdir, kaç yaşında? Aslıhan Gürbüz, Masumlar Apartmanı’nın Ceylan’ı oldu

Masumlar Apartmanı'nda Ceylan'ı kimin canlandıracağı belli oldu. Masumlar Apartmanı oyuncuları arasına katılan Aslıhan Gürbüz, Ceylan karakterine hayat verecek. En son Kırmızı Oda dizisinde rol alan Aslıhan Gürbüz, Ufak Tefek Cinayetler dizisinde canlandırdığı Merve Aksak karakteri ile hafızalara kazınmıştı.

 
 
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Aslıhan Gürbüz kimdir, kaç yaşında? Aslıhan Gürbüz, Masumlar Apartmanı’nın Ceylan’ı oldu

ASLIHAN GÜRBÜZ KİMDİR? 

16 Şubat 1983 tarihinde Çanakkale‘de doğmuştur. Babası Eskişehir Seyitgazi'lidir. 5 yaşında babasının işi nedeniyle, İstanbul‘dan, Bursa İnegöl‘e taşınmışlardır.

Bursa'nın İnegöl İlçesinde Müşerref Muzaffer Samda İlköğretim Okulunda okudu. Meslek lisesinde Bilgisayarlı Muhasebe okuduktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuar Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Son sınıfta okurken bir Trafik kazası geçirdi, beş ay yatalak yaşadı.

Senaryosu Meral Okay tarafından yazılan Kanal D ekranlarında 2009 yılında yayınlanan, yapımcılığını Timur Savcı‘nın üstlendiği, yönetmenliğini Ulaş İnaç‘ın yaptığı ve “Bir Bulut Olsam” dizisinde, başrollerinde Engin Akyürek, Melisa Sözen, Engin Altan Düzyatan, ve Meral Okay ile birlikte Aslıhan Gürbüz de rol aldı.

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Aslıhan Gürbüz kimdir, kaç yaşında? Aslıhan Gürbüz, Masumlar Apartmanı’nın Ceylan’ı oldu

2010 yılından 2012 yılına kadar atv'de yayınlanan Türk sit-com “Yahşi Cazibe” dizisinde Azerbaycanlı karakter Cazibe'yi canlandırdı.

14 Ocak 2014 tarihinde Kanal D Ekranlarında gösterime giren “Zeytin Tepesi” dizisinde yer aldı.

Muhteşem Yüzyıl: Kösem'de ise "Halime Sultan"ı canlandıran Gürbüz, Ufak Tefek Cinayetler dizisinde başrol karakterlerinden Merve'ye hayat verdi.

En son Kırmızı Oda dizisinde Kumru karakterini canlandırdı. kaynak: Hürriyet

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