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Aslı Taner’in ismi bir okulda yaşatılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir depreminde kızları Aslı’yı kaybeden Taner ailesini ziyaret etti.Bakan Kurum, Aslı Taner’in isminin bir okulda yaşatılacağı sözünü verdi.

2022-04-21 15:56:16

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir ziyareti kapsamında, Rızabey Apartmanı'ndaki diş polikliniğinde depreme yakalanan ve enkazın altında hayatını kaybeden diş hekimi asistanı Aslı Taner'in isminin okulda yaşatılacağı sözünü verdi.

Bakanı Murat Kurum, 30 Ekim 2020'de İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitiren 24 yaşındaki Aslı Taner'in Yeşilova Mahallesi'nde yaşayan ailesine ziyarette bulundu.

Anne Arzu Taner, baba Musa Taner ve oğulları Erdi Taner'e taziyelerini bildiren Bakan Kurum, Taner ailesiyle sohbet etti. Murat Kurum 2 ay önce evlenen Erdi Taner'e de mutluluklar diledi.

Bakan Kurum'dan Arzu Taner'in isminin yaşatılacağı sözü

Kurum'un bir isteklerinin olup olmadığını sorduğu anne Arzu Taner, deprem anından bugüne kadar her zaman yanlarında oldukları için teşekkür ederek, "Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Sayın Bakanım tek bir isteğim var.Kızım okumayı çok severdi. Bu yüzden onun isminin bir okula verilmesini istiyorum." diye konuştu.

Anne Arzu Taner'in bu isteğine karşı Bakan Murat Kurum, deprem konutlarının yapıldığı proje alanında inşa edilen bir okulda Arzu Taner'in isminin yaşatılacağı sözünü verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremde yaşamını yitiren 117 kişiden birinin Aslı olduğunu hatırlatarak, “RızabeyApartamanı'nda çok ümitliydik. Birçok vatandaşımız sağ olarak çıkarıldı. Ama takdiri ilahi;hayatını kaybeden kardeşlerimizin acılarını hep beraber yaşıyoruz. Ailelerimizin acılarını azaltabiliyorsak ne mutlu bize." ifadelerini kullandı.

“Sadece İzmir'de 25 bin kentsel dönüşüm sosyal konutu inşa ettik”

Depremde binaların fiziki güvenliğinin önemine vurgu yapan Bakan Murat Kurum, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Biz iktidara gelir gelmez deprem yönetmeliğiyle ilgili önemli adımlar attık. Hem yönetmeliği değiştirdik hem de yapı denetimi getirdik. Artık tüm yeni yapılan inşaatlar denetleniyor. 20 yıldır 3 milyon konutu dönüştürdük. Sadece İzmir'de kentsel dönüşüm sosyal konutu olarak yaklaşık 25 bin konut inşa ettik. Bunu daha da hızlı şekilde yapmayı sürdürüyoruz. İnşallah belediyelerimiz de taşın altına elini koyacak. Topyekûn, hep birlikte bunu yapmak zorundayız. Biz inanın sizler kadar üzülüyoruz. Orada bir taraftan sizlerle birlikte o acılara ortak olmaya çalışıyoruz,bir taraftan da sizin için yeni bir resmi hayal ediyoruz, o resmi de bir an önce yapıp teslim etmenin gayreti içerisindeyiz. Gidenleri geri getiremeyiz ama bu mücadeleyi hep birlikte vererek başka acıların önüne geçebiliriz.”

“Binada beton namına hiçbir şey yoktu”

Anne Arzu Taner ise kızı Aslı Taner'in acısının hiç dinmediğini ifade ederek, bundan sonra yapılan binaların sağlamlığının kontrol edilmesini istediklerini söyledi. Anne Taner, “Biz 5 gün enkaz başında bekledik. Öyle kararlar çıksın ki artık canlar yanmasın. Kızımın enkazı altında kaldığı binada beton namına hiçbir şey yoktu. Adeta kerpiçten bir ev gibiydi." diye konuştu.

Acılı anne, depremden sonra kızının hayatını kaybettiği yere ilk kez bugün gidebildiğini söylemesi, duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Ziyarette AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kur'a-ı Kerim okuyup, dua etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, Bakan Yardımcısı Fatma Varank, AK Parti Bornova İlçe Başkanı Veysel Güldoğan, İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) Başkanı Haydar Özkan eşlik etti.

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