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Aslana bir çırpıda yem olan domuz

Arkaları dönük iki domuza yaklaşan aslan avını bir çırpıda yakalıyor.

2021-07-30 08:57:38
Tavus kuşunun muhteşem tüyleri

Tavus kuşunun muhteşem tüyleri

Çiftleşme dönemindeki bir Tavuskuşunun kendisini yakışıklı gösterme çabası.
Canlı yayında talihsiz kaza! Moderatörün yaslandığı masa devrildi

Canlı yayında talihsiz kaza! Moderatörün yaslandığı masa devrildi

TVNET canlı yayınında moderatör Duygu Öztürk'ün yaslandığı masanın devrilmesi sonucu hem stüdyodaki konuklar hem de ekran başındaki izleyiciler büyük şaşkınlık yaşadı. Talihsiz kaza sonucu neye uğradığını şaşıran Öztürk, çareyi reklam arasına gitmekte buldu.
Marmaris de yanıyor!

Marmaris de yanıyor!

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, orman yangın çıktı. Yerleşim yerleri ve oteller yaklaşık 100 metre mesafedeki yangında alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor. Tek noktadan başlayan yangında, alevler, kuru otalar ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yerleşim yeri ve otellere 100 metre mesafedeki yangına, 1 helikopker, 7 arazöz, su tankerleri ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi. İtfaiye ekipleri bölgeye gönderildi. Marmaris'te geçen 27 Haziran'da, enerji nakil hatlarından çıkan ve 35 hektar alanı küle çeviren yangına yaklaşık 300 metre mesafede çıkan yangının nedeni henüz belirlenemezken, söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.
Manavgatlı çiftçinin feryadı: 'Ölürsem bunu izleyin'

Manavgatlı çiftçinin feryadı: 'Ölürsem bunu izleyin'

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dünden beri devam eden yangında, hayvanları ile alevlerin arasında kalan bir çiftçinin feryadı yürekleri dağladı. İsmi henüz öğrenilemeyen çiftçinin gözyaşları içerisinde çaresiz kalarak alevlerin arasında hayvanlarını kurtarmaya çalışırken, “Allah’ım yardım et, yardım et, ölürsem bunu izleyin” dediği anlar kameraya yansıdı.
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