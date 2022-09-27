‘Asla hocaefendi demedim’ dedi, Türkçe Olimpiyatları'ndaki konuşmasını dinlettiler
Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu, BaBala TV’de Açık Mikrofon programına konuk oldu. Davutoğlu, FETÖ elebaşı için ‘hiçbir zaman hocaefendi demedim’ dedi. Seyirci ise Davutoğlu’nun Fetullah Gülen için 'hocaefendi’ dediği konuşmasını dinlettirdi.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu BaBala TV'ye konuk oldu. Davutoğlu, kendisine ‘cemaat' ile ilgili yöneltilen soruya yanıt verirken, “Asla onlarla ilgili olumlu konuşmadım, hocaefendi demedim” dedi. Seyirci ise Davutoğlu'nun Türkçe Olimpiyatları'nda Fetullah Gülen için ‘hocaefendi' dediği konuşmasını açtı.