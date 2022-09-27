‘Asla hocaefendi demedim’ dedi, Türkçe Olimpiyatları'ndaki konuşmasını dinlettiler

Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu, BaBala TV’de Açık Mikrofon programına konuk oldu. Davutoğlu, FETÖ elebaşı için ‘hiçbir zaman hocaefendi demedim’ dedi. Seyirci ise Davutoğlu’nun Fetullah Gülen için 'hocaefendi’ dediği konuşmasını dinlettirdi.