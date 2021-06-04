Askeri tır çırçır fabrikasının duvarına çarptı: 2 şehit
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde askeri tırın çırçır fabrikasının duvarına çarpması sonucu 2 asker şehit oldu.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde askeri tırın çırçır fabrikasının duvarına çarpması sonucu 2 asker şehit oldu.
Diyarbakır'da petrol keşfedilen Yenişehir-1 kuyusunda yoğun çalışma
Diyarbakır Bingöl kara yolunun 50. kilometresinde, günlük 3 bin varil petrol üretilen Yenişehir-1 kuyusundan çıkarılan petrol tankerlere aktarılıyor. Yenişehir-1 kuyusunun 1870 metre derinlikte olduğunu dile getiren Vali Münir Karaloğlu, '2017'de TPAO'nun Diyarbakır'daki günlük üretimi 6 bin 500 varil iken şu anda bu kuyuyla 14 bin 700 varile çıkmış durumda. Özel sektör ile baktığımızda Diyarbakır'da günlük petrol üretimi 22 bin 800 varil seviyesinde. Diyarbakır sınırları içerisinde günlük 1,5 milyon dolarlık petrol üretimi var.' dedi.
Siirt ve Şırnak'ta ulaşımı kolaylaştıracak yeni tüneller
Güvenlik güçlerinin kararlı mücadelesi sonucu terörden arındırılan bölge, artık yatırımlarla adından söz ettiriyor. Terör örgütünün yıllarca engellemeye çalıştığı yol çalışmalarına ağırlık verilen bölgede geçit vermez dağlarda ulaşımı kolaylaştırmak için tüneller açılıyor. Bu kapsamda Siirt ve Şırnak'ın yanı sıra bölge illeri arasındaki ulaşımın sağlanmasında önemli rol oynayacak 69 kilometre uzunluğundaki 'Eruh-Fındık Yolu ve Tünel Projesi'nde çalışmalar hız kazandı.