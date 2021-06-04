Askeri tır çırçır fabrikasının duvarına çarptı: 2 şehit

Diyarbakır'da petrol keşfedilen Yenişehir-1 kuyusunda yoğun çalışma

Diyarbakır Bingöl kara yolunun 50. kilometresinde, günlük 3 bin varil petrol üretilen Yenişehir-1 kuyusundan çıkarılan petrol tankerlere aktarılıyor. Yenişehir-1 kuyusunun 1870 metre derinlikte olduğunu dile getiren Vali Münir Karaloğlu, '2017'de TPAO'nun Diyarbakır'daki günlük üretimi 6 bin 500 varil iken şu anda bu kuyuyla 14 bin 700 varile çıkmış durumda. Özel sektör ile baktığımızda Diyarbakır'da günlük petrol üretimi 22 bin 800 varil seviyesinde. Diyarbakır sınırları içerisinde günlük 1,5 milyon dolarlık petrol üretimi var.' dedi.