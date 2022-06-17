Aşırı terleme fiziksel rahatsızlıklara sebep olabilir

Terleme şikâyetlerinin ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Cemal Asım Kutlu, aşırı terleme durumlarında nasıl bir tedavi yöntemi uygulandığı ile ilgili şu bilgileri paylaştı: “Terleme problemi yaşayan kişilere, göğüs cerrahisi polikliniğine başvurduktan sonra ayrıntılı bir değerlendirme yapılır. Yapılan bu değerlendirme sonrasında kişiye primer hiperhidrozis tanısı konulur ise ameliyat hakkında bilgilendirme yapılır. Operasyon, koltuk altından yapılan 1 santimetrelik kesi ile göğüs içine girilerek video yardımı ile gözlemlenir. Göğüs içine yerleştirilen sempatik zincir bulunur ve hastanın terleme şikâyetine uygun olan seviyelerde zincir kesilip bırakılabilir, yakılıp bırakılabilir, klipslenebilir. Çoğu vakada dren koymaya gerek duyulmadan kesi kapatılır ve aynı işlem karşı tarafa da uygulanır. İşlem yapılır yapılmaz kişi bunun etkisini görür. El ve koltuk altı aşırı terlemesi olan hastalarda bu yöntemin başarı oranı yüzde 95'tir. Operasyon süresi her bir taraf için yaklaşık 15 dakikadır ancak ameliyat öncesi hazırlıklar dolayısıyla bu süre bir miktar uzayabilmektedir.” Prof. Dr. Kutlu, bu ameliyatın 18-65 yaş arası, aritmi (bradikardi) problemi bulunmayan herkese uygulanabileceğini söyleyerek sözlerini noktaladı.