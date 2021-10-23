DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Kılıçdaroğlu gençlere ve kadınlara seslendi: Uyumasınlar, geleceğiz!
Peş peşe uyarılar! Yarından itibaren etkisini gösterecek; donacağız
Film setinde ölüm; mermi gerçekmiş
''Akaryakıta bir zam daha geliyor''
Merkel'den 'Uğur Şahin' itirafı
Ali Gürbüz: Altın kemerin ebedi sahibi olmak istiyorum
İtalyan bankası Unicredit'ten ''Türkiye'' açıklaması
Babasının yemek yemediği için dövdüğü Elif kurtarılamadı
Ünlü yazar Umberto Eco’nun’ Gülün Adı’ romanından ilginç alıntılar
Antalya'da orman yangını! Müdahale sürüyor
Kazayla görüntü yönetmenini öldüren ünlü oyuncu: Kalbim buruk
Artık kediler içinde bir koronavirüs aşısı var!
23 Ekim Cumartesi hangi takımın maçı var? Bugün kimin maçı var? 23 Ekim Süper Lig'de hangi maçlar var?
Küresel piyasalar nereye odaklandı?
PCR testi pozitif çıkan öğrenci KYK yurdunda kalabilir mi? Covid-19'lu ve temaslısı KYK yurdunda kalabilir mi?

Aşırı sıcaklıklar hızla büyüyen şehirleri kavuruyor, ölümlere neden olabilir

ABD’de sıcaklık artışlarının etkileri üzerine yeni bir araştırma yayımlandı. Yapılan çalışmada, aşırı sıcaklıkların nüfusu artan ya da kentsel olarak gelişen şehirler için büyük bir tehdit oluşturduğu belirtildi. Araştırmaya göre daha fazla kişinin köylerden şehirlere taşınması ve sıcaklıkların artması her geçen gün daha fazla insana zarar verebilir ve ölümlere neden olabilir. 13 binden fazla şehrin incelendiği çalışmada, 1983 yılından 2016 yılına kadar aşırı sıcaklara maruz kalan kişi sayısının 3 kat arttığı vurgulandı.

Aşırı sıcaklıklar hızla büyüyen şehirleri kavuruyor, ölümlere neden olabilir
23.10.2021 13:36:27
Aşırı sıcaklıklar hızla büyüyen şehirleri kavuruyor, ölümlere neden olabilir

ABD'de yapılan yeni bir çalışmada, aşırı sıcaklıkların, hızla büyüyen şehirler için büyük bir tehdit oluşturduğu ve bunun her geçen gün arttığı açıklandı.

Hakemli dergi Proceedings of the National Academy of Sciences'da yayımlanan çalışmada, daha fazla insanın şehirlere taşınması ve iklim ısınmasıyla birlikte, artan sıcaklıkların daha fazla insana zarar verebileceği, hatta birçoğunun ölümüne neden olabileceği belirtildi.

1
Aşırı sıcaklıklar hızla büyüyen şehirleri kavuruyor, ölümlere neden olabilir

1983'ten 2016'ya kadar 13 binden fazla şehir incelenerek yapılan çalışmada, nüfus artışı, iklim değişikliği ve şehir altyapısının daha fazla ısıyı emmesinin sonucu olarak küresel aşırı sıcaklığa maruz kalmanın yaklaşık yüzde 200 arttığı aktarıldı.

Çalışmada, kentte yaşayan yoksulların en büyük risk altında olduğu bildirilirken, dünya nüfusunun yaklaşık dörtte birinin aşırı ısıya maruz kalınan bölgelerde yaşadığı vurgulandı.

2
Aşırı sıcaklıklar hızla büyüyen şehirleri kavuruyor, ölümlere neden olabilir

Araştırmacılar, dünyanın bazı hızlı gelişen bölgelerinde güvenilir hava durumu istasyonu verileri bulunmadığından ve sıcaklıkları tahmin etmek için kullanılan iklim modelleri, kentsel sıcak noktaları göz ardı etme eğiliminde olduğundan, ısının etkilerinin tam bir resmini elde edemediklerinin altını çizerken, uydu verileri kullanarak model oluşturduklarını bildirdi.

3
Aşırı sıcaklıklar hızla büyüyen şehirleri kavuruyor, ölümlere neden olabilir

Yapılan analizde, özellikle güney Asya ve Sahra altı Afrika gibi hızla kentleşen bölgelerdeki şehirlerin, birçok insanın taşınmasıyla birlikte yükselen sıcaklıklar ve yüksek nem sebebiyle savunmasız hale geldiği belirtildi.

Dergide yayımlanan makalenin baş yazarı ve Columbia Üniversitesi Uluslararası Yer Bilimleri Bilgi Ağı Merkezi araştırmacısı Cascade Tuholske, “Hızla kentleşen alanlarda planlama ve yatırım eksikliği büyük bir sorun” dedi.

4
Aşırı sıcaklıklar hızla büyüyen şehirleri kavuruyor, ölümlere neden olabilir

Raporda, aynı zamanda sıcaklık, nem, rüzgar hızı, güneş açısı ve güneş radyasyon seviyelerinin ölçüldüğü yaş termometre küre sıcaklıklığın 30 santigrat dereceye ulaştığında, birçok insanın sağlığına etki ettiği ve can kayıplarının arttığının altı çizildi.

5
Aşırı sıcaklıklar hızla büyüyen şehirleri kavuruyor, ölümlere neden olabilir

Bilim insanları daha az ağaçlı ve daha fazla kaldırımın olduğu yerlerin ısıyı emme eğiliminde olduğunu belirtirken, bazı şehirlerin bazı kısımlarında sıcaklıkların diğer bölgelere göre 20 santigrat dereceye kadar daha sıcak hissedildiği belirtildi.

6
Aşırı sıcaklıklar hızla büyüyen şehirleri kavuruyor, ölümlere neden olabilir

Sağlık ve ısı dalgalarını inceleyen Washington Üniversitesi Sağlık ve Küresel Çevre Merkezi'nde profesör olan Kristie Ebi, uydu verilerinin kullanılmasının değerli yeni analizler sağladığını ve nüfus eğilimlerinin artan ısı kırılganlığına ne ölçüde katkıda bulunduğunu netleştirdiğini söyledi.

7
Görüş Bildir Bizimle Paylaş