Aşırı sıcaklıklar hızla büyüyen şehirleri kavuruyor, ölümlere neden olabilir

ABD’de sıcaklık artışlarının etkileri üzerine yeni bir araştırma yayımlandı. Yapılan çalışmada, aşırı sıcaklıkların nüfusu artan ya da kentsel olarak gelişen şehirler için büyük bir tehdit oluşturduğu belirtildi. Araştırmaya göre daha fazla kişinin köylerden şehirlere taşınması ve sıcaklıkların artması her geçen gün daha fazla insana zarar verebilir ve ölümlere neden olabilir. 13 binden fazla şehrin incelendiği çalışmada, 1983 yılından 2016 yılına kadar aşırı sıcaklara maruz kalan kişi sayısının 3 kat arttığı vurgulandı.