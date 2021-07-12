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Asi Nehri sümbül yeşiline büründü

Asi Nehri'nin yüzeyini kaplayan su sümbülleri ilginç görüntüler oluşturdu.Asi Nehri'nin yüzeyini kaplayan su sümbülleri ilginç görüntüler oluşturdu. Lübnan’ın Bekaa Vadisi'nde doğan, Suriye'den geçerek Hatay'ın Samandağ ilçesinden Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nin bazı bölümlerinde su yüzeyi sümbüllerle kaplandı. Nehrin Antakya ve Samandağ ilçelerindeki bölümlerinde oluşan su sümbüllerinin, belediye ekiplerince önümüzdeki günlerde temizleneceği bildirildi. Asi Nehri üzerinde son yıllarda dönemsel olarak görülen ve hızlıca artabilen su sümbülleri, bilim insanlarınca istilacı bir tür olarak nitelendiriliyor. Su sümbüllerinin nehrin bazı bölgelerini kaplaması sonucu su yüzeyi yeşile büründü.

2021-07-12 19:12:36
Türkiye'nin uçak aküsü üreten ilk ve tek firması

Türkiye'nin uçak aküsü üreten ilk ve tek firması

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının %98 hisse ile sahibi olduğu ASPİLSAN ENERJİ, Türkiye’nin nikel kadmiyum uçak aküsü üreten ilk ve tek firmanın Genel Müdürü Ferhat Özsoy, şunları söyledi: 'Firmamızda uçak, helikopter ve İHA'lar için akü tasarlanabiliyor. Havacılık sektörü güvenlik hassasiyetleri çok yüksek olan zor bir sektör ancak bu sektördeki 35 yılı bulan bilgi birikimimiz ve yürütülen ciddi Ar-Ge çalışmaları, ASPİLSAN Enerji'nin sektörde farklı ve özel bir pozisyonda yer almasını sağlıyor. Özellikle geçtiğimiz 5 yılda yakaladığımız hızlı büyüme ivmesi ve bu alanda temin ettiğimiz EASA ve AS 9100 gibi uluslararası sertifikalarla beraber THY başta olmak üzere sivil havacılık pazarı için de uçak ve helikopter akü tasarım ve üretimi yapmayı hedefliyoruz.'
Oyuncuları '15/07 Şafak Vakti' filmini anlattı

Oyuncuları '15/07 Şafak Vakti' filmini anlattı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca desteklenen, Çengelköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşananlara odaklanan filmin oyuncu kadrosu, yönetmeni ve yapımcısı, Hilton İstanbul Bosphorus'ta basın mensuplarıyla bir araya geldi. Etkinlikte konuşan filmin başrol oyuncusu Erkan Petekkaya, 15 Temmuz Darbe Girişiminin Cumhuriyet tarihinde yaşanılan en kötü olaylardan biri olduğuna dikkati çekerek, 'Aklıma geldikçe hala tüylerim diken diken oluyor. Filmin içinde çok daha iyi anladım neler olduğunu. Bütün oyuncular çok etkilendik. Bence iyi bir film yaptık. Türk halkı bağımsızlığına ve egemenliğine hiç kimsenin toz konduramayacağını tüm dünyaya gösterdi.' dedi.
'Vatanınız yoksa bir hiçsiniz'

'Vatanınız yoksa bir hiçsiniz'

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde canını darbecilere karşı siper eden sayısız vatandaşlardan birisi olan ve o dönem Milat Gazetesi'nin muhabiri olarak görev yapan TRT muhabiri Enes Babacan, darbecilerin kurşununun hedefi olarak göğsünden vuruldu. Kalbinin 1,5 buçuk santim yukarısına isabet eden mermi, sol kolunun kaslarını parçalayarak çıktı. Babacan, 15 Temmuz 2016'da yaşadıklarını, vurulduğu yerde AA muhabirine anlattı.
Gençlerin tekmeli yumruklu kavgası kamerada

Gençlerin tekmeli yumruklu kavgası kamerada

Antalya'da bir grup genç, eğlence mekanlarının da bulunduğu tarihi Kaleiçi semtinde tekme tokat kavga etti. Kavga sırasında yerdeki arkadaşına yardım eden genç kızın üzerine, kavga edenlerden biri düştü. Yaşanan kavga, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. 1 Temmuz'dan itibaren eğlence yeri ve restoranların açılmasıyla Antalya'daki tarihi Kaleiçi semti ziyaretçi akınına uğruyor. Kaleiçi'nde dün gece bir grup genç, bilinmeyen nedenle tekme tokat kavga etti. Gece yarısı yaşanan kavgada, yerde yatan arkadaşına yardım eden genç bir kızın üzerine, kavga edenlerden biri düştü. Barlar sokağında yaşanan kavgayı, Kaleiçi'ni gezen onlarca kişi, endişeyle izledi.
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