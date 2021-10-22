Asgari ücret 2022 ne kadar olacak? İşte milyonların merak ettiği yeni hesap

2022 yılı için de asgari ücret zammının enflasyonun üzerinde bir refah payı ile birlikte belirlenmesi bekleniyor. Enflasyon verisi asgari ücret 2022 için büyük önem arz eden bir veri olarak dikkat çekiyor. Bununla beraber Merkez Bankası 2021 yılı Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel-finansal sektör temsilcileri ve öğretim üyelerinden oluşan 52 katılımcıyla sonuçlandı. Buna göre yıl sonu için enflasyon (TÜFE) beklentisi yüzde 17,63 oldu. 12 ay sonraki enflasyon beklentisi ise yüzde 13,91 oldu.