ASELSAN ortaklığında şirket kuruldu

04.10.2017 15:08:32

ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ, yüzde 51'ine ortak olduğu "YİTAL Mikroelektronik Sanayi ve Ticaret AŞ" unvanlı bir şirketin kurulduğunu bildirdi.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, yarı iletken ve benzeri teknolojik malzemeleri içeren mikro ve nano boyutlu aygıtlar ile ilgili faaliyet göstermek amacıyla, yüzde 51'i ASELSAN'a, yüzde 29'u TÜBİTAK'a ve yüzde 20'si Savunma Sanayii Müsteşarlığı'na ait olmak üzere "YİTAL Mikroelektronik Sanayi ve Ticaret AŞ" unvanlı şirket kurulduğu belirtildi.

Açıklamada, şirket sermayesinin 17 milyon 462 bin 500 lira olduğu ve kuruluşunun bugün tescil edildiği bildirildi.