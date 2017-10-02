Artvin'de uyuşturucu operasyonu

02.10.2017 17:03:11

Artvin'in Borçka ilçesinde bir evin çatısına kurutulmak amacıyla serilmiş 54 kilogram Hint keneviri ele geçirildi.

Artvin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince istihbarat çalışması sonucu Karşıköy köyünde E.A'nın bahçesinde Hint keneviri ekildiği ve satıldığı belirlendi.

Bunun üzerine polis, narkotik köpeği yardımıyla E.A'nın evinde ve bahçesinde arama yaptı.

Aramada,evin çatısına kurutulmak amacıyla serilmiş 54 kilogram Hint keneviri ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan E.A. ile G.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan zanlılardan E.A. tutuklandı, G.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.







