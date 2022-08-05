Arkada metrelerce uçurum! Beceri mi delilik mi?

Metrelerce yükseklikteki uçurumun kenarında geri geri gelip aksi yöne aracını döndüren sürücünün direksiyon hakimiyetine görenler hayran kaldı

Sosyal medyada paylaşılan video, çok sayıda kullanıcı tarafından farklı şekillerde yorumlandı. Kimi sürücünün yaptığını 'üst düzey sürüş' olarak nitelendirirken, kimileri üst düzey delilik' olarak yorumladı;

Video ile ilgili bazı yorumlar şöyle;

-Ben izlerken heyecandan öldüm... süper!!!

-Arabayı kucaklama fikri bile böyle yapmaktan daha mantıklı gelirdi

-Kesin bizim videoları izleyip aydınlanmıştır

-Buna şapka çıkartılır

-Bence üst düzey geri zekalılık

-Beceri mi delilik mi?