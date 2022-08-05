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Arkada metrelerce uçurum! Beceri mi delilik mi?

Metrelerce yükseklikteki uçurumun kenarında geri geri gelip aksi yöne aracını döndüren sürücünün direksiyon hakimiyetine görenler hayran kaldı

2022-08-05 14:14:59

Sosyal medyada paylaşılan video, çok sayıda kullanıcı tarafından farklı şekillerde yorumlandı. Kimi sürücünün yaptığını 'üst düzey sürüş' olarak nitelendirirken, kimileri üst düzey delilik' olarak yorumladı;

Video ile ilgili bazı yorumlar şöyle;

-Ben izlerken heyecandan öldüm... süper!!!
-Arabayı kucaklama fikri bile böyle yapmaktan daha mantıklı gelirdi
-Kesin bizim videoları izleyip aydınlanmıştır
-Buna şapka çıkartılır
-Bence üst düzey geri zekalılık
-Beceri mi delilik mi?

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